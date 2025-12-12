Mundo

Papa Leão XIV propõe convidar pessoas pobres para a ceia de Natal

Proposta do pontífice foi feita após uma carta de um leitor de um jornal do Vaticano

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 15h58.

O Papa Leão XIV sugeriu, em sua primeira celebração de Natal como pontífice, que durante as festividades sejam convidadas pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade, e que se evite o que ele chamou de "compras dopantes".

A recomendação foi feita em resposta a uma carta de um leitor publicada no mais recente edição da "Piazza San Pietro", uma publicação gratuita distribuída na Praça de São Pedro. O pontífice incentivou os fiéis a vivenciarem um Natal de "sobriedade e caridade concreta".

O papa criticou o consumo desenfreado, sugerindo que as "compras dopantes" – aquelas que não têm uma verdadeira busca pela verdade ou beleza, mas que servem apenas para satisfazer desejos superficiais – devem ser evitadas. Em vez disso, ele pediu aos fiéis que abrissem suas casas para receber os pobres, seja convidando uma família carente ou até mesmo uma pessoa sozinha para a ceia de Natal.

Leão XIV ressaltou que a pobreza, tanto material quanto existencial, continua sendo "uma urgência que não pode ser adiada". Ele encorajou os cristãos a viverem o Natal com um foco em sobriedade e generosidade real.

Além disso, o papa Leão XIV abordou três aspectos centrais do Natal. Primeiro, enfatizou a importância do testemunho cristão como uma forma de aproximar os jovens de Cristo. Em segundo lugar, pediu que o Natal fosse celebrado com sobriedade e caridade concreta, alinhando-se com a sua visão de um espírito de generosidade genuína. Por último, ele citou o exemplo de São John Henry Newman, recentemente proclamado Doutor da Igreja, como uma inspiração para os jovens. Segundo o papa, o legado de Newman, um mestre do diálogo e da educação, pode ser fundamental para combater o niilismo e para a construção de uma verdadeira civilização de paz.

(Com informações da agência EFE)

