Papa Leão XIV propõe convidar pessoas pobres para a ceia de Natal

O Papa Leão XIV sugeriu, em sua primeira celebração de Natal como pontífice, que durante as festividades sejam convidadas pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade, e que se evite o que ele chamou de "compras dopantes".

A recomendação foi feita em resposta a uma carta de um leitor publicada no mais recente edição da "Piazza San Pietro", uma publicação gratuita distribuída na Praça de São Pedro. O pontífice incentivou os fiéis a vivenciarem um Natal de "sobriedade e caridade concreta".

O papa criticou o consumo desenfreado, sugerindo que as "compras dopantes" – aquelas que não têm uma verdadeira busca pela verdade ou beleza, mas que servem apenas para satisfazer desejos superficiais – devem ser evitadas. Em vez disso, ele pediu aos fiéis que abrissem suas casas para receber os pobres, seja convidando uma família carente ou até mesmo uma pessoa sozinha para a ceia de Natal.

Leão XIV ressaltou que a pobreza, tanto material quanto existencial, continua sendo "uma urgência que não pode ser adiada". Ele encorajou os cristãos a viverem o Natal com um foco em sobriedade e generosidade real.

Além disso, o papa Leão XIV abordou três aspectos centrais do Natal. Primeiro, enfatizou a importância do testemunho cristão como uma forma de aproximar os jovens de Cristo. Em segundo lugar, pediu que o Natal fosse celebrado com sobriedade e caridade concreta, alinhando-se com a sua visão de um espírito de generosidade genuína. Por último, ele citou o exemplo de São John Henry Newman, recentemente proclamado Doutor da Igreja, como uma inspiração para os jovens. Segundo o papa, o legado de Newman, um mestre do diálogo e da educação, pode ser fundamental para combater o niilismo e para a construção de uma verdadeira civilização de paz.

(Com informações da agência EFE)