Quando é o próximo feriado? Veja o calendário de setembro de 2026

7 de setembro: o único feriado nacional de setembro de 2026 será na segunda-feira e pode render três dias de descanso (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Publicado em 31 de agosto de 2026 às 10h54.
Última atualização em 31 de agosto de 2026 às 11h04.
Setembro já começa com uma oportunidade para quem está de olho em uma pausa na rotina. Em 2026, o principal feriado do mês cai em uma segunda-feira, 7 de setembro, formando um fim de semana prolongado de três dias.
A data comemora o Dia da Independência do Brasil, reconhecido como feriado nacional.
No calendário nacional, 7 de setembro é o único feriado nacional do mês. Algumas cidades e estados possuem datas próprias, que podem acrescentar feriados locais ao calendário. Por isso, a programação pode variar de acordo com o município.
No Acre, por exemplo, 5 de setembro, Dia da Amazônia, é feriado estadual. O nono mês do ano também conta com outras datas relacionadas ao meio ambiente, como o Dia da Árvore, no dia 21, e Equinócio da Primavera, no dia 22.
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Para quem trabalha de segunda a sexta e já tem folga aos sábados e domingos, o feriado de 7 de setembro naturalmente forma um período de três dias.
Vale conferir as regras específicas do empregador, já que acordos coletivos, escalas e políticas internas podem determinar condições diferentes para compensação ou folga em feriados.
Para quem trabalha em setores que funcionam durante feriados, como comércio, turismo, saúde e serviços essenciais, a folga pode seguir uma escala própria. Nesses casos, é importante consultar previamente a programação definida pela empresa.
O 7 de setembro marca a Independência do Brasil. A data lembra o episódio de 1822, em que Dom Pedro, então príncipe regente, declarou a separação do Brasil de Portugal às margens do rio Ipiranga, em São Paulo.
O processo de independência colocou fim ao vínculo político entre os dois países e levou à formação do Império do Brasil. A data passou a ser celebrada oficialmente como feriado nacional e, desde então, integra o calendário cívico brasileiro.
O feriado também costuma ser marcado por comemorações e desfiles cívico-militares em diferentes cidades do país. Capitais e municípios organizam eventos com a participação das Forças Armadas, forças de segurança, escolas, bandas e instituições civis, reunindo o público para celebrar a Independência do Brasil.
Depois de setembro, o próximo feriado nacional será 12 de outubro, uma segunda-feira, quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A data forma outro fim de semana prolongado, com três dias consecutivos de descanso.
Em novembro, o calendário terá dois feriados nacionais. O primeiro será em 2 de novembro, uma segunda-feira, Dia de Finados, que também garante um fim de semana prolongado.
Na sequência, 15 de novembro, domingo, será o Dia da Proclamação da República. Como a data cai no domingo, ela não cria um feriado prolongado para quem trabalha de segunda a sexta.
Ainda em novembro, 20 de novembro, uma sexta-feira, será o Dia da Consciência Negra. A data é feriado nacional e forma mais um fim de semana de três dias.
Para fechar o ano, 25 de dezembro, sexta-feira, será o Natal. A posição da data no calendário também favorece um fim de semana prolongado.