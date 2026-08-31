Quando é o próximo feriado? Veja o calendário de setembro de 2026

Setembro já começa com uma oportunidade para quem está de olho em uma pausa na rotina. Em 2026, o principal feriado do mês cai em uma segunda-feira, 7 de setembro, formando um fim de semana prolongado de três dias.

A data comemora o Dia da Independência do Brasil, reconhecido como feriado nacional.

Setembro terá outros feriados?

No calendário nacional, 7 de setembro é o único feriado nacional do mês. Algumas cidades e estados possuem datas próprias, que podem acrescentar feriados locais ao calendário. Por isso, a programação pode variar de acordo com o município.

No Acre, por exemplo, 5 de setembro, Dia da Amazônia, é feriado estadual. O nono mês do ano também conta com outras datas relacionadas ao meio ambiente, como o Dia da Árvore, no dia 21, e Equinócio da Primavera, no dia 22.

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Dá para emendar o feriado?

Para quem trabalha de segunda a sexta e já tem folga aos sábados e domingos, o feriado de 7 de setembro naturalmente forma um período de três dias.

Vale conferir as regras específicas do empregador, já que acordos coletivos, escalas e políticas internas podem determinar condições diferentes para compensação ou folga em feriados.

Para quem trabalha em setores que funcionam durante feriados, como comércio, turismo, saúde e serviços essenciais, a folga pode seguir uma escala própria. Nesses casos, é importante consultar previamente a programação definida pela empresa.

Por que 7 de setembro é feriado?

O 7 de setembro marca a Independência do Brasil. A data lembra o episódio de 1822, em que Dom Pedro, então príncipe regente, declarou a separação do Brasil de Portugal às margens do rio Ipiranga, em São Paulo.

O processo de independência colocou fim ao vínculo político entre os dois países e levou à formação do Império do Brasil. A data passou a ser celebrada oficialmente como feriado nacional e, desde então, integra o calendário cívico brasileiro.

O feriado também costuma ser marcado por comemorações e desfiles cívico-militares em diferentes cidades do país. Capitais e municípios organizam eventos com a participação das Forças Armadas, forças de segurança, escolas, bandas e instituições civis, reunindo o público para celebrar a Independência do Brasil.

Desfile cívico do dia 7 de setembro das forças armadas na Av. Presidente Vargas, centro do Rio (Thomaz Silva/Agência Brasil)

Quando serão os próximos feriados nacionais?

Depois de setembro, o próximo feriado nacional será 12 de outubro, uma segunda-feira, quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A data forma outro fim de semana prolongado, com três dias consecutivos de descanso.

Em novembro, o calendário terá dois feriados nacionais. O primeiro será em 2 de novembro, uma segunda-feira, Dia de Finados, que também garante um fim de semana prolongado.

Na sequência, 15 de novembro, domingo, será o Dia da Proclamação da República. Como a data cai no domingo, ela não cria um feriado prolongado para quem trabalha de segunda a sexta.

Ainda em novembro, 20 de novembro, uma sexta-feira, será o Dia da Consciência Negra. A data é feriado nacional e forma mais um fim de semana de três dias.

Para fechar o ano, 25 de dezembro, sexta-feira, será o Natal. A posição da data no calendário também favorece um fim de semana prolongado.