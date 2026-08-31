O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47,1% das intenções de voto contra 42,6% de Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 31.

Outros 10,3% declaram voto branco ou nulo ou dizem não saber.

Na comparação com a pesquisa de julho, o petista caiu 1,6 ponto enquanto o senador do PL teve uma leve oscilação negativa de 0,3 ponto.

A diferença entre os dois caiu de 6,3 pontos para 4,5 pontos percentuais.

Lula vence Caiado, Zema e Renan

Lula também venceria na disputa com outros três confrontos considerados. Contra Ronaldo Caiado (PSD), o presidente registra 46,6%, ante 41% do ex-governador de Goiás. A diferença é de 5,6 pontos, enquanto brancos, nulos e indecisos somam 12,3%.

Diante de Romeu Zema (Novo), Lula marca 47% e o ex-governador de Minas Gerais, 40,7%. A vantagem do presidente sobre Zema é de 6,3 pontos percentuais, com 12,3% de brancos, nulos e indecisos.

Contra Renan Santos (Missão), Lula tem 47,5%, ante 26%, enquanto 26,6% não escolhem nenhum dos dois candidatos.

Reeleição de Lula e eleição de Flávio dividem preocupação do eleitor

A AtlasIntel também perguntou qual dos dois resultados causaria mais medo ou preocupação aos entrevistados. A reeleição de Lula foi apontada por 46,4%, enquanto a eleição de Flávio Bolsonaro foi citada por 45,5%. Outros 7,9% afirmaram que ambos preocupam igualmente, e 0,2% não souberam responder.

A diferença entre as duas principais respostas é de 0,9 ponto percentual, abaixo da margem de erro geral de 1 ponto percentual informada pelo instituto.

Em fevereiro, 47,5% apontavam a reeleição de Lula como a maior preocupação, contra 44,9% que citavam uma eleição de Flávio. Em junho, a relação se inverteu, com 42,4% e 48,4%, respectivamente. Em agosto, os percentuais estão em 46,4% e 45,5%.

Lula aparece à frente em 9 de 13 áreas de governo

No comparativo sobre quem os entrevistados mais confiam para administrar diferentes áreas de governo, Lula aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro em nove dos 13 temas avaliados. Flávio lidera em três, e há empate em um.

As maiores diferenças favoráveis a Lula são de 5 pontos em pobreza, desemprego e desigualdade social, com 47% a 42%, e proteção do meio ambiente, com 46% a 41%.

Na saúde, Lula tem 48%, contra 44% de Flávio. O presidente também aparece à frente em educação (47% a 44%), economia e inflação (47% a 45%), promoção da democracia (47% a 43%), geração de empregos (46% a 44%), política externa (46% a 44%) e infraestrutura — estradas, ferrovias e portos — (45% a 44%).

Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente em criminalidade e tráfico de drogas, com 46% contra 44%; impostos e carga tributária, também por 46% a 44%; e equilíbrio fiscal e controle de gastos, por 45% a 43%. No combate à corrupção, os dois registram 43%.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 5.014 adultos brasileiros entre 25 e 30 de agosto de 2026. A coleta ocorreu por recrutamento digital aleatório, método identificado como Atlas RDR.

A margem de erro informada é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07972/2026. O material fornecido não informa o contratante da pesquisa.