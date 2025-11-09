Qual é o local de prova no Enem 2025? Saiba como consultar

Sisu: sistema usa as notas do Enem para selecionar alunos para universidades públicas (Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 11h54.
O primeiro dia de prova do Enem 2025 será neste domingo, 9 de novembro, e mais de 4,8 milhões de candidatos devem participar da aplicação em todo o país.
Para evitar imprevistos e garantir que cada inscrito saiba onde realizará o exame, o local de prova já pode ser consultado no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante, no site do Inep.
O documento reúne informações essenciais, como o endereço do local de prova, número de inscrição, datas e horários das provas (9 e 16 de novembro), além de indicar se o candidato tem atendimento especializado ou tratamento por nome social, quando previamente solicitados e aprovados.
Também constam no cartão a língua estrangeira escolhida (inglês ou espanhol), a opção de certificação do ensino médio, e orientações gerais sobre o exame.
Embora não seja obrigatório, o Inep recomenda imprimir o documento e levá-lo nos dois dias de aplicação.
Para imprimir, basta descer a tela até o final da página e clicar no botão “Imprimir”.
A prova será realizada em duas etapas, a primeira neste domingo, 9, e a segunda no próximo domingo, 16. A prova começa às 13h30, já com todos os alunos em sala e com o caderno com as questões do exame.
Os portões das escolas abrem às 12h e fecham às 13h, pontualmente. Depois que os portões estiverem fechados, os alunos que não chegaram a tempo não poderão mais realizar a prova.
Para realizar o exame, o candidato deve levar:
Caneta esferográfica de tinta preta e tubo transparente;
Documento original com foto;
O cartão de confirmação impresso (recomendado).