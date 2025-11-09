Qual é o local de prova no Enem 2025? Saiba como consultar

O primeiro dia de prova do Enem 2025 será neste domingo, 9 de novembro, e mais de 4,8 milhões de candidatos devem participar da aplicação em todo o país.

Para evitar imprevistos e garantir que cada inscrito saiba onde realizará o exame, o local de prova já pode ser consultado no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante, no site do Inep.

O documento reúne informações essenciais, como o endereço do local de prova, número de inscrição, datas e horários das provas (9 e 16 de novembro), além de indicar se o candidato tem atendimento especializado ou tratamento por nome social, quando previamente solicitados e aprovados.

Também constam no cartão a língua estrangeira escolhida (inglês ou espanhol), a opção de certificação do ensino médio, e orientações gerais sobre o exame.

Embora não seja obrigatório, o Inep recomenda imprimir o documento e levá-lo nos dois dias de aplicação.

Confira o passo a passo para acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição:

Acesse a Página do Participante e selecione o botão “Página do Participante – Entrar com gov.br”. Use o login único do Gov.Br e clique em “Continuar”. Na Página do Participante, à esquerda da tela, clique em “Local de Prova”. Na sequência, clique no ícone em azul, apresentado pelo assistente virtual (Local de Prova). O sistema abrirá o Cartão de Confirmação de Inscrição.

Para imprimir, basta descer a tela até o final da página e clicar no botão “Imprimir”.

Qual horário da prova do Enem 2025?

A prova será realizada em duas etapas, a primeira neste domingo, 9, e a segunda no próximo domingo, 16. A prova começa às 13h30, já com todos os alunos em sala e com o caderno com as questões do exame.

Os portões das escolas abrem às 12h e fecham às 13h, pontualmente. Depois que os portões estiverem fechados, os alunos que não chegaram a tempo não poderão mais realizar a prova.

O que pode levar no dia da prova do Enem?

Para realizar o exame, o candidato deve levar: