Que horas começa o Enem? Confira os horários e fique atento aos fusos

Mais de 4,8 milhões de candidatos devem participar do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, neste domingo, 9.

A avaliação, aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), acontece por todo o país - em 1.804 municípios - em dois domingos consecutivos (dias 9 e 16).

Neste primeiro dia, os participantes terão 5 horas e 30 minutos para responder a 45 questões e elaborar uma redação dissertativo-argumentativa.

Que horas começa a prova?

Seguindo o horário de Brasília, nos dois domingos, os portões abrem a partir do 12h e fecham às 13h. Após esse período, nenhum candidato consegue entrar.

A prova começa, pontualmente, às 13h30.

Atenção aos fusos

Candidatos que realização o exame em estados que não seguem o horário de Brasília devem ficar atentos.

Em Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e parte do Amazonas (Manaus, por exemplo) a prova começa às 12h30, seguindo o horário local.

Já no Acre, o Enem começa às 11h30, de acordo com o horário local.

Que horas acaba a prova?

No primeiro dia, a prova está prevista para terminar às 19h (horário de Brasília).

Mas, ao terminar o exame, é permitido sair da sala a partir das 15h30 - sem levar o caderno de questões. Para sair com ele, o candidato precisa esperar até 18h30.

O que pode levar no Enem?

Para realizar o exame, o candidato deve levar:

Caneta esferográfica de tinta preta e tubo transparente;

e tubo transparente; Documento original com foto;

com foto; O cartão de confirmação impresso (recomendado).

Lanches e bebidas não alcoólicas são permitidos, desde que possam ser vistoriados pelos fiscais. Itens como lápis, borracha, réguas, corretivos, livros ou impressos não podem ser utilizados e devem ser guardados no porta-objetos fornecido.

É proibido portar armas, bebidas alcoólicas ou aparelhos eletrônicos, que devem permanecer desligados durante toda a prova.