Qual horário do 1º dia de prova do Enem 2025? Veja quando abrem os portões

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará neste domingo, 9, a primeira parte da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

O exame terá 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas, além da redação dissertativa-argumentativa de até 30 linhas.

Estudantes de todo o Brasil poderão realizar a prova, mas o exame só terá notas válidas para ingressar na universidade para aqueles que já concluíram o Ensino Médio.

Para acessar o local de prova, o participante poderá conferir as informações no Cartão de Confirmação de Inscrição, que terá o número de inscrição do candidato, além de data, hora e local das provas. A recomendação do Inep é que os candidatos levam o cartão de confirmação nos dias das provas. O documento informa ainda sobre eventuais necessidades de atendimento especializado.

Qual horário da prova do Enem 2025?

A prova será realizada em duas etapas, a primeira neste domingo, 9, e a segunda no próximo domingo, 16. A prova começa às 13h30, já com todos os alunos em sala e com o caderno com as questões do exame.

Que horas fecha o portão do Enem?

Os portões das escolas abrem às 12h e fecham às 13h, pontualmente. Depois que os portões estiverem fechados, os alunos que não chegaram a tempo não poderão mais realizar a prova.

Como ver o local de prova do Enem 2025? Passo a passo para acessar o cartão de inscrição

Para acessar o cartão de inscrição, o candidato deve acessar a página do participante por meio do login da plataforma Gov.br. Será necessário informar o CPF e a senha.

É possível trocar o local de prova do ENEM?

Não. O Inep informa que não é possível alterar o local de prova depois que o processo de inscrição tenha sido encerrado.

Quando é o Enem 2025? Veja o calendário completo

9 de novembro: prova de linguagens (português e língua estrangeira), ciências humanas e redação;

16 de novembro: prova de ciências da natureza e matemática;

Até 28 de novembro: divulgação do gabarito;

16 de janeiro de 2026: divulgação do resultado.

Para que serve o Enem?

As notas do Enem podem ser utilizadas pelo estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O que vai cair no Enem?

Todos os anos, o Exame Nacional do Ensino Médio prepara questões divididas em cinco categorias: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática e Redação. Cada uma delas compreende os estudos realizados durante o ensino médio. É necessário estudar as matérias repassadas ao 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio para garantir uma boa nota no Enem.