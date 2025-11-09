Enem 2025: 4,8 milhões participam do 1º dia de prova; veja horários e regras

Mais de 4,8 milhões de candidatos são esperados neste domingo. 9, para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

A avaliação, aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ocorre em 1.804 municípios brasileiros e será dividida em dois domingos consecutivos — dias 9 e 16 de novembro.

Neste primeiro dia, os participantes terão 5 horas e 30 minutos para responder a 45 questões e elaborar uma redação dissertativo-argumentativa.

As provas abrangem as áreas de linguagens, códigos e suas tecnologias, incluindo português, literatura e língua estrangeira (inglês ou espanhol), além de ciências humanas, com conteúdos de história, geografia, filosofia, sociologia, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação.

A redação, que vale até 1.000 pontos, deve ser escrita em até 30 linhas, com base em textos motivadores e na proposta apresentada pelo exame.

Qual será o tema da redação do Enem 2025? Veja principais apostas

O tema da redação somente será revelado no momento da prova e gera expectativa dos estudantes que se prepararam o ano inteiro para a avaliação.

Segundo a Cartilha do Participante, a prova de redação “exigirá a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política”.

Plataformas de estudos especializadas na preparação dos alunos divulgaram nas últimas semanas temas que os professores de redação e língua portuguesa acreditam que podem cair no Enem.

Os profissionais analisam a Cartilha do Participante, os temas das últimas edições e os assuntos que estiveram em discussão no primeiro semestre deste ano. Temas como inteligência artificial, segurança pública e meio ambiente são os mais cotados entre as listas consultadas.

Confira o histórico de temas da redação do Enem aqui.

Qual horário da prova do Enem 2025?

A prova será realizada em duas etapas, a primeira neste domingo, 9, e a segunda no próximo domingo, 16. A prova começa às 13h30, já com todos os alunos em sala e com o caderno com as questões do exame.

Os portões das escolas abrem às 12h e fecham às 13h, pontualmente. Depois que os portões estiverem fechados, os alunos que não chegaram a tempo não poderão mais realizar a prova.

O que pode levar no dia da prova do Enem?

Para realizar o exame, o candidato deve levar:

Caneta esferográfica de tinta preta e tubo transparente;

Documento original com foto ;

O cartão de confirmação impresso (recomendado).

Lanches e bebidas não alcoólicas são permitidos, desde que possam ser vistoriados pelos fiscais.

Itens como lápis, borracha, réguas, corretivos, livros ou impressos não podem ser utilizados e devem ser guardados no porta-objetos fornecido.

É proibido portar armas, bebidas alcoólicas ou aparelhos eletrônicos, que devem permanecer desligados durante toda a prova.

O Inep não impõe restrições quanto ao vestuário, permitindo o uso de roupas e calçados confortáveis.

A única exceção é para acessórios que cubram a cabeça, como bonés e toucas — com exceção de itens religiosos, como véu, burca e quipá.

Veja o calendário completo do Enem 2025

Confira o calendário do exame deste ano: