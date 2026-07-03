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Qual a chance do Cabo Verde ganhar da Argentina hoje? Veja estatísticas

Partida é válida pelos 16 avos de final da Copa do Mundo e coloca frente a frente a atual campeã e a seleção africana em busca de classificação

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 3 de julho de 2026 às 12h57.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Argentina e Cabo Verde, apontando favoritismo amplo da seleção argentina no jogo desta sexta-feira, 3 de julho, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo.

Em termos gerais, a Argentina aparece com 81,5% de chance de vitória contra 4,2% de Cabo Verde, enquanto o empate tem 14,3% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória argentina por 2 a 0, com 18,8% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória argentina por 1 a 0 com 16,8%, vitória argentina por 3 a 0 com 14,4%, vitória argentina por 4 a 0 com 8,3% e vitória argentina por 2 a 1 com 6,1%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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