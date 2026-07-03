Suíça x Argélia: qual seleção é mais provável de ganhar o jogo da Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Suíça e Argélia, apontando favoritismo da seleção suíça no jogo desta sexta-feira, 3 de julho, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo.

Em termos gerais, a Suíça aparece com 53,9% de chance de vitória contra 23,9% da Argélia, enquanto o empate tem 22,2% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é empate por 1 a 1, com 10,2% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória suíça por 2 a 1 com 9,5%, vitória suíça por 1 a 0 com 8,8%, vitória suíça por 2 a 0 com 8,4% e vitória da Argélia por 1 a 2 com 6,1%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.