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Video Remix: conheça a nova ferramenta de inteligência artificial do Google Fotos para editar vídeos

Nova função baseada no Gemini Omni promete tornar a edição de vídeos mais simples para usuários comuns

Video Remix: conheça a nova ferramenta de inteligência artificial do Google para editar vídeos (Muhammad Alimaki/Shutterstock)

Video Remix: conheça a nova ferramenta de inteligência artificial do Google para editar vídeos (Muhammad Alimaki/Shutterstock)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 14 de julho de 2026 às 15h52.

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A inteligência artificial está mudando a forma como fotos e vídeos são produzidos e editados. A mais recente novidade é o Video Remix, recurso lançado pelo Google para o Google Fotos que permite transformar vídeos em poucos segundos utilizando efeitos gerados por IA, sem exigir conhecimento técnico em edição. 

A ferramenta começou a ser disponibilizada para assinantes dos planos Google AI Plus, Pro e Ultra em países como Brasil, Estados Unidos, Japão e Índia. 

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O que é o Video Remix

O Video Remix é um recurso integrado ao Google Fotos que utiliza o modelo Gemini Omni para aplicar alterações automáticas em vídeos armazenados na biblioteca do usuário.

Em vez de editar manualmente cada elemento do vídeo, basta selecionar um clipe e escolher um dos modelos disponíveis. Em poucos instantes, a IA gera uma nova versão do conteúdo com diferentes efeitos visuais. 

O que a ferramenta consegue fazer

Entre os principais recursos estão:

  • substituir o plano de fundo do vídeo;
  • aplicar nova iluminação, como efeitos cinematográficos;
  • transformar o vídeo em estilos artísticos, como aquarela, pintura a óleo e desenho;
  • gerar novas versões do mesmo conteúdo com poucos toques. 

Na prática, um vídeo gravado em um ambiente comum pode ganhar um novo cenário, iluminação diferente ou aparência semelhante a uma animação.

Como a inteligência artificial faz a edição

O diferencial do Video Remix está no uso da inteligência artificial generativa. Esse tipo de tecnologia analisa cada quadro do vídeo para identificar pessoas, objetos, iluminação e profundidade da cena antes de aplicar as modificações.

Isso permite criar efeitos que antes exigiam softwares profissionais e horas de trabalho. Agora, boa parte desse processo acontece automaticamente, reduzindo a necessidade de conhecimentos técnicos. 

Profissionais de todas as áreas já estão aprendendo a usar inteligência artificial para ganhar produtividade. O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME custa apenas R$ 37 e apresenta aplicações práticas da tecnologia.

Quem pode usar o Video Remix

Neste primeiro momento, o recurso está disponível para assinantes dos planos Google AI Plus, Pro e Ultra em mercados selecionados, incluindo o Brasil.

Além disso, os vídeos precisam estar armazenados no Google Fotos para que possam ser processados pela ferramenta. Em alguns casos, também há limitações de duração dos clipes utilizados na edição. 

A edição de vídeos entra na era da IA

O lançamento do Video Remix mostra como a inteligência artificial está deixando de ser uma ferramenta exclusiva de especialistas para fazer parte de aplicativos usados diariamente por milhões de pessoas.

A tendência é que recursos desse tipo se tornem cada vez mais comuns, automatizando tarefas criativas que antes exigiam tempo, experiência e softwares específicos. Para o usuário, isso significa produzir vídeos mais elaborados em poucos minutos e explorar novas formas de criação de conteúdo sem dominar técnicas avançadas de edição.

A inteligência artificial já faz parte da rotina de empresas e profissionais. O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, por apenas R$ 37, é uma oportunidade para compreender esse cenário e suas aplicações no mercado.

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