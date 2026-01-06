Quais bairros terão desapropriação com a linha 20-Rosa do metrô?

Linha 20-Rosa: estação da CPTM em Santo André com a região da Lapa (Divulgação/Prefeitura de Santo André)
Colaboradora
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 19h09.
A Linha 20-Rosa do Metrô de São Paulo está prestes a entrar na fase de audiências públicas. A primeira está agendada para o fim deste mês e ocorre após o Governo do Estado ter definido os bairros que serão desapropriados para a construção do novo ramal metroviário.
A futura linha irá conectar Santo André à região da Lapa, na capital, e a previsão de entrega é para 2035.
A implantação do projeto afetará moradores de bairros como Itaim Bibi, Lapa, Pinheiros e Barra Funda, além de residentes da cidade de Santo André.
Os bairros impactados foram definidos por meio de resoluções do Governo de São Paulo, publicadas no Diário Oficial do Estado no final do ano passado.
O Governo de São Paulo declarou a utilidade pública da "ocupação temporária ou para instituição de servidão pela Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, por via amigável ou judicial" de imóveis nos bairros de São Paulo:
De acordo com a publicação, feita por meio da Resolução SPI nº 087, de 27 de novembro de 2025, os bairros foram desapropriados para obras de implantação das estações, ventilações e saídas de emergência da Linha 20-Rosa no trecho entre a Rua Francisco Luiz De Souza Júnior, na região da Barra Funda, até a Rua José Antonio Valadares, no Sacomã.
Já a Resolução SPI nº 096, de 01 de dezembro de 2025 determinou a desapropriação dos bairros em Santo André:
As obras nos bairros possuem o objetivo de implementar as estações, ventilações e saídas de emergência no trecho Rua Lauro Müller até a Rua Visconde de Taunay.
A nova construção do Metrô de São Paulo terá 30,9 km de extensão e 24 paradas.
A linha 20-Rosa será composta pelas estações:
A expectativa é que a linha 20 poderá atender 1,29 milhão de pessoas por dia. Se o cronograma atual se cumprir, o ramal ficaria pronto em 2035, a um custo atual estimado em R$ 33 bilhões.
As audiências públicas serão realizadas a partir de 22 de janeiro. A primeira será no teatro Conchita de Moraes, em Santo André, às 17h do dia 22. Depois, haverá outra no auditório do Iamspe, na Vila Clementino, no dia 29, e a última na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo, no dia 1º.