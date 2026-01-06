Brasil

Quais bairros terão desapropriação com a linha 20-Rosa do metrô?

Bairros em São Paulo e em Santo André serão desapropriados para iniciar as contruções da nova linha do transporte público

Linha 20-Rosa: estação da CPTM em Santo André com a região da Lapa (Divulgação/Prefeitura de Santo André)

Giovanna Bronze
Colaboradora

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 19h09.

A Linha 20-Rosa do Metrô de São Paulo está prestes a entrar na fase de audiências públicas. A primeira está agendada para o fim deste mês e ocorre após o Governo do Estado ter definido os bairros que serão desapropriados para a construção do novo ramal metroviário.

A futura linha irá conectar Santo André à região da Lapa, na capital, e a previsão de entrega é para 2035.

A implantação do projeto afetará moradores de bairros como Itaim Bibi, Lapa, Pinheiros e Barra Funda, além de residentes da cidade de Santo André.

Os bairros impactados foram definidos por meio de resoluções do Governo de São Paulo, publicadas no Diário Oficial do Estado no final do ano passado.

Quais bairros terão desapropriação com a construção da linha 20-Rosa do metrô?

O Governo de São Paulo declarou a utilidade pública da "ocupação temporária ou para instituição de servidão pela Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, por via amigável ou judicial" de imóveis nos bairros de São Paulo:

  • Barra Funda
  • Lapa
  • Pinheiros
  • Itaim Bibi
  • Saúde
  • Cursino
  • Sacomã

De acordo com a publicação, feita por meio da Resolução SPI nº 087, de 27 de novembro de 2025, os bairros foram desapropriados para obras de implantação das estações, ventilações e saídas de emergência da Linha 20-Rosa no trecho entre a Rua Francisco Luiz De Souza Júnior, na região da Barra Funda, até a Rua José Antonio Valadares, no Sacomã.

Já a Resolução SPI nº 096, de 01 de dezembro de 2025 determinou a desapropriação dos bairros em Santo André:

  • Vila Palmares
  • Vila Sacadura Cabral
  • Vila Príncipe de Gales
  • Vila Bastos
  • Jardim
  • Centro
  • Bangu

As obras nos bairros possuem o objetivo de implementar as estações, ventilações e saídas de emergência no trecho Rua Lauro Müller até a Rua Visconde de Taunay.

Linha 20-Rosa do Metrô

A nova construção do Metrô de São Paulo terá 30,9 km de extensão e 24 paradas.

A linha 20-Rosa será composta pelas estações:

  • Santa Marina (ligação com a Linha 6-Laranja)
  • Lapa (ligação com as linhas 7-Rubi e 8-Esmeralda)
  • Vila Romana
  • Cerro Corá (linha 2-Verde)
  • Girassol
  • Teodoro Sampaio (ligação com a linha 22-Marrom)
  • Fradique Coutinho (ligação com a linha 4-Amarela)
  • Tabapuã (ligação com a linha 19-Celeste)
  • Jesuíno Cardoso
  • Hélio Pellegrino
  • Moema (linha 5-Lilás)
  • Rubem Berta
  • Indianópolis
  • Saúde (linha 1-Azul)
  • Abrãao de Morais
  • Cursino
  • Arlindo Vieira
  • Liviero
  • Taboão-Paulicéia
  • Rudge Ramos
  • Afonsina
  • Príncipe de Gales
  • Portugal
  • Santo André (conexão com a linha 10-Turquesa da CPTM)

A expectativa é que a linha 20 poderá atender 1,29 milhão de pessoas por dia. Se o cronograma atual se cumprir, o ramal ficaria pronto em 2035, a um custo atual estimado em R$ 33 bilhões.

As audiências públicas serão realizadas a partir de 22 de janeiro. A primeira será no teatro Conchita de Moraes, em Santo André, às 17h do dia 22. Depois, haverá outra no auditório do Iamspe, na Vila Clementino, no dia 29, e a última na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo, no dia 1º.

