Linha 16-Violeta de SP: tudo sobre o metrô que ligará Oscar Freire à zona leste

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 28 de setembro de 2025 às 09h00.
O governo do estado de São Paulo avançou nesta semana em mais uma etapa para a realização do leilão para a construção da nova Linha 16–Violeta, também chamada de Linha dos Parques.
A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) definiu as datas das audiências públicas para apresentar e debater o projeto da Parceria Pública-Privada (PPP).
Após as audiências, o governo deve publicar o edital até o início de 2026. Oleilão da nova linha de metro está previsto para o primeiro semestre do ano que vem.
A previsão é de R$ 37,5 bilhões em investimentos. A concessão será de 31 anos, sendo oito anos de construção e 23 anos de operação.
A primeira etapa de obras da nova linha prevê 19 quilômetros de extensão e 16 estações, ligando a zona leste à zona oeste. O projeto também prevê uma segunda fase, estendendo a linha até Cidade Tiradentes, com 32 quilômetros e 25 estações no total.
O percurso completo deve demorar 30 minutos. Atualmente, o trecho demora 1h15 de ônibus e 40 minutos de carro, segundo o governo do estado.
A Linha 16 deve contar com oito integrações:
Primeira fase
Segunda fase
O governo promete intervalo de viagens a cada três minutos no horário de pico e de seis minutos no horário de vale. A expectativa é de transportar uma média de 475 mil passageiros por dia até 2040.