Linha 16-Violeta de SP: tudo sobre o metrô que ligará Oscar Freire à zona leste

A previsão é de R$ 37,5 bilhões em investimentos em uma concessão de 31 anos

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 09h00.

O governo do estado de São Paulo avançou nesta semana em mais uma etapa para a realização do leilão para a construção da nova Linha 16–Violeta, também chamada de Linha dos Parques.

A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) definiu as datas das audiências públicas para apresentar e debater o projeto da Parceria Pública-Privada (PPP)

Após as audiências, o governo deve publicar o edital até o início de 2026. Oleilão da nova linha de metro está previsto para o primeiro semestre do ano que vem.

A previsão é de R$ 37,5 bilhões em investimentos. A concessão será de 31 anos, sendo oito anos de construção e 23 anos de operação.

Quantas estações a linha 16-Violeta terá?

A primeira etapa de obras da nova linha prevê 19 quilômetros de extensão e 16 estações, ligando a zona leste à zona oeste. O projeto também prevê uma segunda fase, estendendo a linha até Cidade Tiradentes, com 32 quilômetros e 25 estações no total.

O percurso completo deve demorar 30 minutos. Atualmente, o trecho demora 1h15 de ônibus e 40 minutos de carro, segundo o governo do estado.

A nova linha terá integração?

A Linha 16 deve contar com oito integrações:

  • Linha 1-Azul, na estação Ana Rosa;
  • Linha 2-Verde, nas estações Ana Rosa e Anália Franco;
  • Linha 4-Amarela, na estação Oscar Freire;
  • Linha 6-Laranja, na estação São Carlos;
  • Linha 10-Turquesa, na estação São Carlos;
  • Com as futuras linhas 19-Celeste, na estação Jardim Paulista; 20-Rosa, na estação Teodoro Sampaio; e 22-Marrom também na estação Teodoro Sampaio.

Quais serão as estações da nova linha de metrô?

Primeira fase

  • Teodoro Sampaio
  • Oscar Freire
  • Nove de Julho
  • Jardim Paulista
  • Parque Ibirapuera
  • Dante Pazzanes
  • Ana Rosa
  • Parque Aclimação
  • Parque Independência
  • São Carlos
  • Paes de Barros
  • Vila Prudente
  • Álvaro Ramos
  • Resende Feijó
  • Anália Franco
  • Abel Ferreira

Segunda fase

  • Cipriano Rodrigues
  • Renata
  • Vila Antonieta
  • Rio das Pedras
  • Jardim Brasília
  • Santa Marcelina
  • Fazenda do Carmo
  • Colônia
  • Cidade Tiradentes

Qual será o intervalo entre os trens na linha 16-Violeta?

O governo promete intervalo de viagens a cada três minutos no horário de pico e de seis minutos no horário de vale. A expectativa é de transportar uma média de 475 mil passageiros por dia até 2040.

