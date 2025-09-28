Linha 16-Violeta de SP: tudo sobre o metrô que ligará Oscar Freire à zona leste

O governo do estado de São Paulo avançou nesta semana em mais uma etapa para a realização do leilão para a construção da nova Linha 16–Violeta, também chamada de Linha dos Parques.

A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) definiu as datas das audiências públicas para apresentar e debater o projeto da Parceria Pública-Privada (PPP).

Após as audiências, o governo deve publicar o edital até o início de 2026. Oleilão da nova linha de metro está previsto para o primeiro semestre do ano que vem.

A previsão é de R$ 37,5 bilhões em investimentos. A concessão será de 31 anos, sendo oito anos de construção e 23 anos de operação.

Quantas estações a linha 16-Violeta terá?

A primeira etapa de obras da nova linha prevê 19 quilômetros de extensão e 16 estações, ligando a zona leste à zona oeste. O projeto também prevê uma segunda fase, estendendo a linha até Cidade Tiradentes, com 32 quilômetros e 25 estações no total.

O percurso completo deve demorar 30 minutos. Atualmente, o trecho demora 1h15 de ônibus e 40 minutos de carro, segundo o governo do estado.

A nova linha terá integração?

A Linha 16 deve contar com oito integrações:

Linha 1-Azul, na estação Ana Rosa;

Linha 2-Verde, nas estações Ana Rosa e Anália Franco;

Linha 4-Amarela, na estação Oscar Freire;

Linha 6-Laranja, na estação São Carlos;

Linha 10-Turquesa, na estação São Carlos;

Com as futuras linhas 19-Celeste, na estação Jardim Paulista; 20-Rosa, na estação Teodoro Sampaio; e 22-Marrom também na estação Teodoro Sampaio.

Quais serão as estações da nova linha de metrô?

Primeira fase

Teodoro Sampaio

Oscar Freire

Nove de Julho

Jardim Paulista

Parque Ibirapuera

Dante Pazzanes

Ana Rosa

Parque Aclimação

Parque Independência

São Carlos

Paes de Barros

Vila Prudente

Álvaro Ramos

Resende Feijó

Anália Franco

Abel Ferreira

Segunda fase

Cipriano Rodrigues

Renata

Vila Antonieta

Rio das Pedras

Jardim Brasília

Santa Marcelina

Fazenda do Carmo

Colônia

Cidade Tiradentes

Qual será o intervalo entre os trens na linha 16-Violeta?

O governo promete intervalo de viagens a cada três minutos no horário de pico e de seis minutos no horário de vale. A expectativa é de transportar uma média de 475 mil passageiros por dia até 2040.