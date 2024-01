Novo metrô na Faria Lima: projeto será debatido em audiências públicas em janeiro

O Metrô de São Paulo planeja construir uma nova linha, a 20-Rosa, para ligar a região da Lapa, na capital, até Santo André, passando pela Avenida Brigadeiro Faria Lima. O projeto inicial, que traz o estudo de impacto ambiental, foi finalizado e agora será debatido em audiências públicas.

Quando ficar pronto, o ramal ajudará a desafogar o trânsito em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. A Faria Lima, sede de diversas empresas do mercado financeiro, passa pelos bairros com metro quadrado mais caro da capital, segundo estudo da Loft.

A avenida se tornou ainda mais atrativa depois da abertura da estação Faria Lima, da linha 4-Amarela, em 2010. No entanto, a parada atende apenas o trecho inicial da avenida e, diariamente, milhares de pessoas precisam pegar ônibus, carros ou bicicletas para percorrer os 4 quilômetros da via, rumo ao Itaim e Vila Olímpia. Com isso, há trânsito pesado nos horários de pico quase todos os dias.

O projeto da linha 20-Rosa prevê duas novas estações perto da avenida, nas esquinas com as ruas Tabapuã e Jesuíno Cardoso. A conexão com a linha 4 será feita na estação Fradique Coutinho.

Mapa da linha 20-Rosa, em projeto

A linha 20-Rosa terá 30,9 km de extensão e 24 paradas. Seu traçado previsto parte de Santa Marina, onde haverá conexão com a linha 6-Laranja, em construção. Em seguida, passará pela Lapa (acesso às linhas 7-Rubi e 8-Esmeralda), Vila Romana e sobe até a Rua Cerro Corá. O projeto prevê estender a linha 2-Verde da Vila Madalena até este novo ponto.

Depois, o traçado novo cortaria a Vila Madalena, com uma parada na Rua Girassol e seguiria até a Rua Teodoro Sampaio, rumo à Faria Lima. depois, passa por Moema (conexão com a linha 5-Lilás), Indianápolis, Saúde (linha 1-Azul) e seguiria até o ABC, com estações em São Bernardo do Campo e Santo André. A última parada terá conexão com a linha 10-Turquesa da CPTM.

A expectativa é que a linha 20 poderá atender 1,29 milhão de pessoas por dia. Se o cronograma atual se cumprir, o ramal ficaria pronto em 2035, a um custo atual estimado em R$ 33 milhões.

Mapa da linha 20-Rosa, que ligará a região da Lapa até o centro de Santo André

As audiências públicas serão realizadas a partir de 22 de janeiro. A primeira será no teatro Conchita de Moraes, em Santo André, às 17h do dia 22. Depois, haverá outra no auditório do Iamspe, na Vila Clementino, no dia 29, e a última na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo, no dia 1º. Mais informações no site do Metrô.

Depois das audiências, ainda será preciso cumprir várias etapas, como a licitação das obras, a desapropriação de terrenos e a construção em si. Atualmente, a rede de metrô de São Paulo soma 104,4 km de extensão.