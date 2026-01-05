Ônibus em SP: 10 cidades terão reajuste nas tarifas na região metropolitana

Com o novo ano, janeiro na vida dos brasileiros é marcado por pagamentos de impostos como o IPVA, e reajustes como do salário mínimo e do transporte público.

Na região metropolitana de São Paulo - a mais populosa do país, com cerca de 21,7 milhões de habitantes, segundo o IBGE - o reajuste também ocorreu.

Segundo levantamento da EXAME, pelo menos 10 cidades já confirmaram que o valor da passagem de ônibus vai aumentar.

Entre os 39 municípios que compõe a área, algumas cidades já tiveram reajuste para o início do ano, enquanto outras utilizam a tarifa zero - ou seja, com transporte público municipal gratuito.

Confira como fica o valor do ônibus em 2026 nas cidades da região metropolitana de SP:

Arujá - com reajuste

Em Arujá, o reajuste já está valendo. A passagem de ônibus aumentou de R$ 5,50 para R$ 6 já a partir do dia 1° de janeiro.

Barueri - com reajuste

Por fazer parte do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (CIOESTE), Barueri terá o reajuste de 5,2% na tarifa a partir desta segunda-feira, 5.

Caieiras - sem discussão

Em Caieiras, não houve reajuste - mas, até o momento, também não existe uma discussão sobre o possível aumento.

Em nota à EXAME, a cidade informou que não há "expediente administrativo, estudo técnico concluído ou decisão formal no âmbito da Prefeitura acerca de reajuste da tarifa do transporte público municipal para o início do ano de 2026".

Carapicuíba - com reajuste

Por fazer parte do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (CIOESTE), o município terá o reajuste de 5,2% na tarifa a partir desta segunda-feira, 5.

Embu das Artes - em análise

Assim como Caieiras, Embu das Artes não possui definição sobre se o início de 2026 será ou não marcado pelo reajuste na tarifa do transporte público municipal.

"O tema está em análise técnica e financeira, considerando o equilíbrio do sistema, o impacto social e a capacidade orçamentária do município", informou o órgão.

Francisco Morato - sem reajuste

A Prefeitura de Francisco Morato informou que não houve reajuste no transporte público e que "não há previsão de alteração nos valores".

Guararema - tarifa zero

Em 2026, a tarifa de Guararema no transporte público seguirá 100% gratuita. A medida de tarifa zero começou no dia 1º de janeiro de 2025.

Guarulhos - com reajuste

A cidade de Guarulhos teve o reajuste na tarifa do ônibus já no dia 1º de janeiro de 2026.

De acordo com a prefeitura, a Justiça determinou que o valor da cidade fique fixado em R$ 6,20 independente da forma de pagamento, sem distinção para pagamento via cartão ou pix. Professores e estudantes pagam meia passagem, no valor de R$ 3,10.

Itapevi - com reajuste

Em Itapevi, o reajuste foi 5,2% nas tarifas do transporte. As medidas começaram a funcionar nesta segunda-feira, 5 de janeiro, com a passagem passando a custar R$ 6,10.

Itaquaquecetuba - com reajuste

A Prefeitura de Itaquaquecetuba que o reajuste ocorreu "requerimento formal da concessionária, fundamentado na necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, diante do aumento expressivo dos custos operacionais, especialmente combustível, mão de obra, insumos e demais componentes que integram a planilha contratual".

Segundo o órgão municipal, o valor da tarifa agora aumentou para R$ 6.

Jandira - com reajuste

Por integrar a CIOESTE, Jandira é outra cidade que terá a tarifa reajustada em 5,2% a partir desta segunda-feira, 5 de janeiro.

Osasco - com reajuste

Em Osasco, o reajuste no transporte público passou a valer nesta segunda-feira, 5, com aumento de 5,2%.

O valor da passagem no município estava em R$ 5,80 e agora está R$ 6,10.

Segundo a Prefeitura de Osasco, quem utilizar o cartão terá um desconto de R$ 0,30, então a tarifa será mantida R$ 5,80.

Poá - com redução

Na cidade de Poá, não haverá reajuste em 2026. De acordo com a prefeitura, a tarifa irá ser reduzida de R$ 6,30 para R$5,70.

Ribeirão Pires - com reajuste

Segundo Ribeirão Pires, a cidade terá a tarifa de ônibus "revisitada" para linhas municipais neste ano.

"A medida foi adotada em acordo entre a municipalidade e a empresa Suzantur, responsável pelo transporte coletivo, para garantir equilíbrio ao sistema de transporte público na cidade e ajuste da inflação", informou o órgão em nota.

De acordo com a prefeitura, a tarifa de ônibus passará a custar de R$ 5,40 e R$ 5,70 em 6 de janeiro, para pagamentos pelo aplicatvo Bus Pay.

No pagamento em dinheiro, o valor da passagem vai subir de R$ 6 para R$ 6,40, enquanto a passagem pelo vale-transporte será cobrada em R$ 7,50.

Santo André - sem reajuste

Segundo a prefeitura de Santo André, não haverá reajuste na tarifa de ônibus municipal na cidade em 2026.

Santana de Parnaíba - em discussão

Segundo a Prefeitura de Santana de Parnaíba, "não foi discutido o possível reajuste da tarifa de ônibus para 2026", mas há uma reunião marcada para abordar o assunto.

No momento, o valor da passagem é de R$ 4,50, estabelecido em janeiro de 2019.

O órgão municipal deve se reunir com as concessionárias para discutir o reajuste no dia 12 de janeiro para o "próximo ano".

São Bernardo do Campo - sem reajuste

A Prefeitura de São Bernardo informou em nota que não há previsão de reajuste para o transporte público municipal neste ano e que o valor deve seguir congelado.

São Caetano do Sul - tarifa zero

Em São Caetano do Sul, a cidade possui transporte público gratuito, ou seja, tarifa zero.

São Paul o (capital) - com reajuste

A cidade mais populosa de São Paulo terá reajuste de ônibus em 2026. A tarifa básica passará de R$ 5,20 para R$ 5,30 nos ônibus da capital, um aumento de 3,85%, enquanto a passagem de metrô passará para R$ 5,40.

Suzano - sem reajuste

Em nota à EXAME, a Prefeitura de Suzano informou que o transporte público municipal não terá reajuse.

Biritiba-Mirim - sem transporte

Não se aplica pois a cidade não possui transporte municipal.

As cidades que não retornaram: Cajamar, Cotia, Ferraz de Vasconcelos, Franco da Rocha, Diadema, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Pirapora do Bom Jesus, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.