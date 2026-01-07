Quando volta a valer o rodizio de carros em SP?

O rodízio municipal de veículos na cidade de São Paulo ficará voltará a valer no dia 12 de janeiro. A suspensão começou no dia 22 de dezembro de 2025 e vale exclusivamente para veículos de passeio.
Segundo a prefeitura, a medida acompanha a queda no fluxo de trânsito típica do período entre o Natal e o início do ano.
O que continua valendo
Durante a suspensão, até sexta-feira, 9, permanecem em vigor:
-
O rodízio para caminhões, baseado nas regras da Zona de Máxima Restrição à Circulação (ZMRC);
-
As restrições da Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF);
-
Demais normas de circulação e uso de faixas exclusivas.
As faixas reversíveis, acionadas em horários de pico, também foram desativadas temporariamente.
Retomada em 2025
O rodízio será retomado na segunda-feira, 12 de janeiro, com as mesmas regras: restrição nos dias úteis, das 7h às 10h e das 17h às 20h, de acordo com o final da placa:
-
Segunda: finais 1 e 2
-
Terça: finais 3 e 4
-
Quarta: finais 5 e 6
-
Quinta: finais 7 e 8
-
Sexta: finais 9 e 0