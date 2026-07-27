Pesquisa Genial/Quaest: Flávio Bolsonaro tem 32% e Lula, 30%, no 1º turno no Rio

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem empatados na corrida presidencial entre os eleitores do Rio de Janeiro, segundo a pesquisa Quaest, divulgada nesta segunda-feira, 27.

Em um cenário de primeiro turno, Flávio tem 32% das intenções de voto, enquanto Lula registra 30%, configurando empate técnico dentro da margem de erro de três pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), marca 3%, seguido por Renan Santos (Missão) e pelo governador mineiro Romeu Zema (Novo), ambos com 2% cada um.

Cabo Daciolo (Mobiliza), o escritor Augusto Cury (Avante) e Samara Martins (UP) pontuam com 1% cada. Edmilson Costa (PCB) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram. O índice de eleitores indecisos é de 13%, enquanto brancos e nulos somam 15%.

Confrontos diretos

Em uma eventual disputa de segundo turno entre os líderes, o cenário fluminense permanece indefinido. Flávio Bolsonaro pontua com 38% e Lula alcança 35%, o que configura um novo empate técnico no limite da margem de erro. Os indecisos representam 8% nesta simulação específica, e os brancos ou nulos chegam a 19%.

Quando testado contra outros adversários, o atual presidente lidera fora da margem de erro. Contra Romeu Zema, Lula marca 36% contra 22% do mineiro.

O petista repete o mesmo placar exato de 36% a 22% em um confronto direto contra Ronaldo Caiado. Já diante de Renan Santos, o presidente vence a disputa por 35% a 19%.

Índices de rejeição e avaliação do executivo

O levantamento também mediu os gargalos dos candidatos junto ao eleitorado fluminense. O atual presidente Lula lidera a rejeição com 62%, seguido por Flávio Bolsonaro, que marca 54% no grupo dos que afirmam conhecer o político e não votariam nele. Cabo Daciolo registra 41% de rejeição no estado.

A dificuldade do petista no Rio de Janeiro também é traduzida nos números do executivo federal. A pesquisa indica que o trabalho do atual presidente é desaprovado por 57% dos eleitores locais, ao passo que 37% aprovam a gestão. Aqueles que não souberam ou não responderam somam 6% do total amostral.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.200 eleitores entre 21 e 25 de julho, por meio de entrevistas face a face com questionários estruturados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo BR-07670/2026.