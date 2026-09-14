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Real Time Big Data: Tarcísio tem 53% e Haddad, 36%, no 1º turno em SP

Governador lidera corrida pelo Palácio dos Bandeirantes em todos os cenários contra ministro da Fazenda

São Paulo: Tarcísio mantém vantagem sobre Haddad ( Francisco Cepeda/ Governo do Estado de SP/Flickr)

São Paulo: Tarcísio mantém vantagem sobre Haddad ( Francisco Cepeda/ Governo do Estado de SP/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 09h13.

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O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a disputa pelo Executivo de São Paulo. Segundo a pesquisa da Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira, 14, o mandatário registra 53% das intenções de voto na simulação de primeiro turno.

Nesse cenário, Tarcísio pode vencer a disputa ainda no primeiro turno.

Em segundo lugar, 17 pontos percentuais atrás, aparece o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), com 36%. Votos nulos ou brancos chegam a 5%, e os eleitores que não souberam ou não quiseram responder correspondem a 4% dos entrevistados.

Os candidatos Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Polial Edjane (Agir), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP) somam 2% das intenções de voto.

No levantamento espontâneo, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, Tarcísio pontua com 28%, enquanto Haddad marca 15%. O cenário ainda apresenta um alto índice de indefinição para o pleito, visto que 47% dos eleitores não sabem ou não responderam.

Segundo turno, rejeição e avaliação do governo

O instituto também mediu a preferência do eleitorado paulista em um eventual confronto direto entre os líderes. Neste quadro de segundo turno, Tarcísio chega a 57% da preferência, consolidando vantagem sobre Fernando Haddad, que marca 38%.

Os eleitores que declaram a intenção de votar em branco ou anular no segundo turno somam 3%. Os que não sabem ou optaram por não responder representam 2% da amostra estadual.

Quando questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, Haddad lidera a rejeição com 40%. O atual governador paulista, por sua vez, é rejeitado por 32% dos entrevistados. Entre os demais nomes, Policial Edjane (Agir) tem 23% e Carlos Machado (PCB), 22%.

O levantamento também apurou a avaliação do executivo estadual. Atualmente, 64% dos eleitores aprovam o governo de Tarcísio de Freitas, enquanto 33% desaprovam a gestão e 3% não souberam responder.

Na questão qualitativa, 42% dos respondentes avaliam a gestão como ótima ou boa, 34% acreditam ser regular, enquanto 23% acreditam ser ruim ou péssima.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 09 e 12 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo SP-02794/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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