Quaest: com 10% no 1º turno, de quem Augusto Cury ‘roubou’ votos?

Na mesma página que as demais pesquisas de intenção de voto para Presidência da República divulgadas nesta semana, o levantamento da Quaest divulgado nesta quarta-feira, 2, mostra que Augusto Cury (Avante) furou a bolha do pelotão de baixo e se posicionou como o favorito para a chamada “terceira via”.

Segundo os resultados, o índice de desconhecimento sobre Cury caiu 20 pontos, indo de 74% para 54%. Os que conhecem o candidato e votariam nele foram de 0 para 21%. Os que já o conheciam e não votariam nele, no entanto, foram de 16% para 26%, indicando um crescimento de rejeição proporcional.

Esta é a primeira pesquisa da Quaest depois de todas as entrevistas com os presidenciáveis no Jornal Nacional, da Globo, e do debate da Band.

De quem Cury roubou votos?

No cenário de primeiro turno sem Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível mas consta como ‘concorrendo’ no TSE, os líderes continuam sendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que aparece com 37%, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 29%, sem grandes oscilações. A novidade é Augusto Cury em terceiro lugar, com 10% das intenções de voto.

Os votos brancos, nulos ou que não irão votar somam 7%, enquanto indecisos são 11%.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 14 de agosto, Lula e Flávio mantiveram a estabilidade dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. O presidente tinha 38% e o senador, 31%. Enquanto isso, Cury cresceu 8 pontos em duas semanas.

Renan Santos (Missão) tinha 4%, caindo para 3%. Romeu Zema (Novo) tinha 2% e foi para 1%. Ronaldo Caiado foi o que mais perdeu (3 pontos), caindo de 4% para 1%. Samara Martins se manteve estável e está empatada com Santos, Zema e Caiado.

Nas duas semanas que separam os dois resultados, Cury tirou pontos de praticamente todos os candidatos: 1 ponto de Lula, Renan Santos e Zema; 2 pontos de Flávio Bolsonaro; e 3 pontos de Caiado, somando os 8 pontos que Cury acumulou.

Quem é o eleitor de Augusto Cury?

Na classificação política do eleitorado, Cury tem sua base construída sobre os eleitores que se declaram independentes, ou seja, não polarizados. Deste grupo ele possui 24%, tecnicamente empatado com Lula, que tem 23%. Neste nicho, Flávio Bolsonaro consegue apenas 11%.

Tanto entre os lulistas quanto entre os bolsonaristas, Cury não tem adesão (1% em ambas). Mas entre os eleitores que se declaram de esquerda e os que se declaram de direita, o candidato tem uma fatia de 6% de cada.

O rosto de quem vota em Augusto Cury também é jovem. A faixa etária na qual o psiquiatra é mais popular é a dos eleitores entre 16 e 34 anos (14%). Dos 35 aos 59 anos, o número cai para 10%, até chegar aos 3% entre os eleitores acima dos 60 anos. Segundo o CEO da Quaest, Felipe Nunes, o eleitor de Cury é o eleitor que se informa pelas redes sociais e está começando a votar agora.

No nordeste, o candidato do Avante tem 11% do eleitorado do Nordeste (abaixo de Lula, que tem 52%, e de Flávio Bolsonaro, que tem 19%), 10% do eleitorado do Sudeste, mesmo índice do eleitorado do Sul, e 8% do eleitorado do Centro-Oeste, pontuando acima dos 5% de Ronaldo Caiado (PSD), ex-governador de Goiás e que costuma ter bom desempenho na região.