100 ferramentas de inteligência artificial que podem mudar sua rotina de trabalho em 2026 (Unsplash/Reprodução)
Jornalista
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 15h52.
A quantidade de ferramentas de inteligência artificial disponíveis para o trabalho cresceu rapidamente. Em 2026, há desde assistentes capazes de analisar documentos e produzir textos até plataformas voltadas à programação, criação de vídeos, pesquisa e automação.
O relatório AI Index 2026, do Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, mostra que 88% das organizações pesquisadas já utilizavam IA em pelo menos uma função. O levantamento também aponta que a IA generativa chegou a 53% de adoção pela população em apenas três anos.
Nesse cenário, conhecer as opções disponíveis pode ajudar o profissional a identificar quais tarefas podem ser apoiadas pela tecnologia. A lista abaixo está organizada por finalidade, e não representa um ranking absoluto de qualidade.
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Essas ferramentas podem apoiar tarefas como pesquisa, brainstorming, síntese de informações, análise de documentos e produção de conteúdo. A escolha depende do tipo de tarefa, integração necessária e preferência por cada modelo.
Para profissionais, essas plataformas podem auxiliar na revisão, adaptação de tom, criação de textos e organização de ideias. A revisão humana continua necessária, especialmente em conteúdos institucionais e informações factuais.
Uma aplicação comum é transformar reuniões, documentos e informações dispersas em resumos, tarefas e próximos passos. Ferramentas de transcrição, por exemplo, podem registrar reuniões e facilitar a recuperação de informações posteriormente.
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Essas ferramentas são especialmente úteis para quem trabalha com grandes volumes de informação. Algumas permitem consultar documentos diretamente, enquanto outras ajudam a encontrar ou organizar referências acadêmicas.
O uso de IA nessa categoria vai da interpretação de planilhas à criação de apresentações. O profissional ainda precisa verificar dados, fórmulas e conclusões antes de utilizar os resultados em decisões empresariais.
As ferramentas de imagem podem ser utilizadas para criar conceitos visuais, ilustrações, campanhas, protótipos e materiais de comunicação. A disponibilidade de recursos varia conforme o plano e a plataforma.
A categoria reúne desde geradores de vídeo por texto até ferramentas de edição com recursos automatizados. Para empresas, os usos incluem treinamento, comunicação interna, marketing e produção de conteúdo.
Essas plataformas trabalham com síntese de voz, transcrição, edição de áudio e geração musical, entre outras aplicações.
Ferramentas de programação com IA podem sugerir código, explicar erros, gerar testes e ajudar a construir aplicações. Em 2026, esse segmento também avançou para plataformas capazes de transformar instruções em linguagem natural em protótipos e aplicações.
O objetivo dessas plataformas é conectar ferramentas e automatizar fluxos de trabalho. Um exemplo é criar um processo que recebe um formulário, organiza os dados, gera um resumo com IA e envia a informação para outro sistema.
Ter acesso a dezenas de opções não significa que um profissional precise utilizar todas. O primeiro passo é identificar qual tarefa consome tempo e verificar se existe uma ferramenta capaz de reduzi-la sem comprometer qualidade, segurança ou controle.
Também é importante avaliar integração com os sistemas usados pela empresa, tratamento dos dados inseridos, limitações do serviço e necessidade de revisão humana.
O avanço das ferramentas acompanha a expansão do uso corporativo de IA, mas a adoção não elimina a necessidade de processos claros. O próprio AI Index 2026 aponta que o uso de agentes de IA ainda está em estágio inicial em diversas funções empresariais.
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