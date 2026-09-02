Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

100 ferramentas de inteligência artificial que podem mudar sua rotina de trabalho em 2026

De assistentes generalistas a plataformas especializadas, veja quais ferramentas de inteligência artificial podem ser úteis para diferentes rotinas profissionais

100 ferramentas de inteligência artificial que podem mudar sua rotina de trabalho em 2026 (Unsplash/Reprodução)

100 ferramentas de inteligência artificial que podem mudar sua rotina de trabalho em 2026 (Unsplash/Reprodução)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 15h52.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

A quantidade de ferramentas de inteligência artificial disponíveis para o trabalho cresceu rapidamente. Em 2026, há desde assistentes capazes de analisar documentos e produzir textos até plataformas voltadas à programação, criação de vídeos, pesquisa e automação.

O relatório AI Index 2026, do Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, mostra que 88% das organizações pesquisadas já utilizavam IA em pelo menos uma função. O levantamento também aponta que a IA generativa chegou a 53% de adoção pela população em apenas três anos. 

Nesse cenário, conhecer as opções disponíveis pode ajudar o profissional a identificar quais tarefas podem ser apoiadas pela tecnologia. A lista abaixo está organizada por finalidade, e não representa um ranking absoluto de qualidade.

Invista no seu autoconhecimento e na sua adaptação tecnológica agora mesmo para não ficar para trás. O Pré-MBA Saint Paul com a EXAME ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje!

Assistentes e pesquisa

  1. ChatGPT
  2. Claude
  3. Gemini
  4. Microsoft Copilot
  5. Perplexity
  6. Grok
  7. DeepSeek
  8. Mistral Le Chat
  9. Poe
  10. You.com

Essas ferramentas podem apoiar tarefas como pesquisa, brainstorming, síntese de informações, análise de documentos e produção de conteúdo. A escolha depende do tipo de tarefa, integração necessária e preferência por cada modelo.

Escrita e comunicação

  1. Grammarly
  2. Jasper
  3. Copy.ai
  4. Writer
  5. Writesonic
  6. QuillBot
  7. Wordtune
  8. Rytr
  9. Sudowrite
  10. Anyword

Para profissionais, essas plataformas podem auxiliar na revisão, adaptação de tom, criação de textos e organização de ideias. A revisão humana continua necessária, especialmente em conteúdos institucionais e informações factuais.

Produtividade e organização

  1. Notion AI
  2. Microsoft 365 Copilot
  3. Google Workspace com Gemini
  4. ClickUp AI
  5. Asana Intelligence
  6. Monday AI
  7. Slack AI
  8. Otter.ai
  9. Fireflies.ai
  10. Granola

Uma aplicação comum é transformar reuniões, documentos e informações dispersas em resumos, tarefas e próximos passos. Ferramentas de transcrição, por exemplo, podem registrar reuniões e facilitar a recuperação de informações posteriormente.

O uso estratégico da inteligência artificial exige mais do que dominar ferramentas. No Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, por R$ 37, profissionais exploram aplicações práticas e os fundamentos da tecnologia. Matrículas abertas!

Pesquisa e análise

  1. NotebookLM
  2. Elicit
  3. Consensus
  4. Scite
  5. ResearchRabbit
  6. Connected Papers
  7. Semantic Scholar
  8. ChatPDF
  9. Humata
  10. AskYourPDF

Essas ferramentas são especialmente úteis para quem trabalha com grandes volumes de informação. Algumas permitem consultar documentos diretamente, enquanto outras ajudam a encontrar ou organizar referências acadêmicas.

Dados e apresentações

  1. Microsoft Power BI
  2. Tableau
  3. Julius AI
  4. Rows AI
  5. Akkio
  6. DataLab
  7. Obviously AI
  8. Gamma
  9. Beautiful.ai
  10. Tome

O uso de IA nessa categoria vai da interpretação de planilhas à criação de apresentações. O profissional ainda precisa verificar dados, fórmulas e conclusões antes de utilizar os resultados em decisões empresariais.

Imagens e design

  1. Midjourney
  2. Adobe Firefly
  3. Canva AI
  4. Ideogram
  5. Leonardo AI
  6. Recraft
  7. Stable Diffusion
  8. FLUX
  9. Krea
  10. Freepik AI

As ferramentas de imagem podem ser utilizadas para criar conceitos visuais, ilustrações, campanhas, protótipos e materiais de comunicação. A disponibilidade de recursos varia conforme o plano e a plataforma.

Vídeo

  1. Runway
  2. Google Veo
  3. Kling AI
  4. HeyGen
  5. Synthesia
  6. Pika
  7. Luma Dream Machine
  8. Higgsfield
  9. Descript
  10. CapCut AI

A categoria reúne desde geradores de vídeo por texto até ferramentas de edição com recursos automatizados. Para empresas, os usos incluem treinamento, comunicação interna, marketing e produção de conteúdo.

Voz e áudio

  1. ElevenLabs
  2. Murf AI
  3. PlayHT
  4. Suno
  5. Udio
  6. Adobe Podcast
  7. Auphonic
  8. Krisp
  9. Resemble AI
  10. Speechify

Essas plataformas trabalham com síntese de voz, transcrição, edição de áudio e geração musical, entre outras aplicações.

Programação e desenvolvimento

  1. GitHub Copilot
  2. Cursor
  3. Claude Code
  4. OpenAI Codex
  5. Replit
  6. Windsurf
  7. Amazon Q Developer
  8. Google Gemini Code Assist
  9. Lovable
  10. v0

Ferramentas de programação com IA podem sugerir código, explicar erros, gerar testes e ajudar a construir aplicações. Em 2026, esse segmento também avançou para plataformas capazes de transformar instruções em linguagem natural em protótipos e aplicações.

Automação

  1. Zapier
  2. Make
  3. n8n
  4. Microsoft Power Automate
  5. UiPath
  6. Relevance AI
  7. Lindy
  8. Gumloop
  9. Relay.app
  10. Bardeen

O objetivo dessas plataformas é conectar ferramentas e automatizar fluxos de trabalho. Um exemplo é criar um processo que recebe um formulário, organiza os dados, gera um resumo com IA e envia a informação para outro sistema.

Como escolher uma ferramenta de IA

Ter acesso a dezenas de opções não significa que um profissional precise utilizar todas. O primeiro passo é identificar qual tarefa consome tempo e verificar se existe uma ferramenta capaz de reduzi-la sem comprometer qualidade, segurança ou controle.

Também é importante avaliar integração com os sistemas usados pela empresa, tratamento dos dados inseridos, limitações do serviço e necessidade de revisão humana.

O avanço das ferramentas acompanha a expansão do uso corporativo de IA, mas a adoção não elimina a necessidade de processos claros. O próprio AI Index 2026 aponta que o uso de agentes de IA ainda está em estágio inicial em diversas funções empresariais. 

Com foco nas transformações provocadas pela inteligência artificial, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, por R$ 37, aborda desde os conceitos fundamentais até aplicações voltadas ao ambiente corporativo. Garanta sua vaga!

Acompanhe tudo sobre:Branded Marketing IAInteligência artificial
Próximo

Mais de Inteligência Artificial

Claude diz ter barrado cientistas que usavam IA em pesquisas para armas biológicas

Startups brasileiras criam modelos de IA menores e mais baratos que gigantes globais

IA na saúde: hospital nos EUA usa inteligência artificial para detectar doenças pela voz

Fim da humanidade? Alerta sobre efeitos da IA impulsionam vendas de livros há duas décadas

Mais na Exame

Brasil

Flávio Bolsonaro diz que operação sobre Dark Horse é 'tentativa de interferência' na eleição

Apresentado por RESERVA

Reserva aposta em novas experiências para fortalecer posição entre marcas masculinas premium

Pop

Xbox libera seis jogos grátis para testar neste fim de semana; veja a lista completa

ESG

Ambev cria instituto para ampliar rede de empresas em torno da inclusão produtiva