100 ferramentas de inteligência artificial que podem mudar sua rotina de trabalho em 2026

A quantidade de ferramentas de inteligência artificial disponíveis para o trabalho cresceu rapidamente. Em 2026, há desde assistentes capazes de analisar documentos e produzir textos até plataformas voltadas à programação, criação de vídeos, pesquisa e automação.

O relatório AI Index 2026, do Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, mostra que 88% das organizações pesquisadas já utilizavam IA em pelo menos uma função. O levantamento também aponta que a IA generativa chegou a 53% de adoção pela população em apenas três anos.

Nesse cenário, conhecer as opções disponíveis pode ajudar o profissional a identificar quais tarefas podem ser apoiadas pela tecnologia. A lista abaixo está organizada por finalidade, e não representa um ranking absoluto de qualidade.

Invista no seu autoconhecimento e na sua adaptação tecnológica agora mesmo para não ficar para trás. O Pré-MBA Saint Paul com a EXAME ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje!

Assistentes e pesquisa

ChatGPT Claude Gemini Microsoft Copilot Perplexity Grok DeepSeek Mistral Le Chat Poe You.com

Essas ferramentas podem apoiar tarefas como pesquisa, brainstorming, síntese de informações, análise de documentos e produção de conteúdo. A escolha depende do tipo de tarefa, integração necessária e preferência por cada modelo.

Escrita e comunicação

Grammarly Jasper Copy.ai Writer Writesonic QuillBot Wordtune Rytr Sudowrite Anyword

Para profissionais, essas plataformas podem auxiliar na revisão, adaptação de tom, criação de textos e organização de ideias. A revisão humana continua necessária, especialmente em conteúdos institucionais e informações factuais.

Produtividade e organização

Notion AI Microsoft 365 Copilot Google Workspace com Gemini ClickUp AI Asana Intelligence Monday AI Slack AI Otter.ai Fireflies.ai Granola

Uma aplicação comum é transformar reuniões, documentos e informações dispersas em resumos, tarefas e próximos passos. Ferramentas de transcrição, por exemplo, podem registrar reuniões e facilitar a recuperação de informações posteriormente.

O uso estratégico da inteligência artificial exige mais do que dominar ferramentas. No Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, por R$ 37, profissionais exploram aplicações práticas e os fundamentos da tecnologia. Matrículas abertas!

Pesquisa e análise

NotebookLM Elicit Consensus Scite ResearchRabbit Connected Papers Semantic Scholar ChatPDF Humata AskYourPDF

Essas ferramentas são especialmente úteis para quem trabalha com grandes volumes de informação. Algumas permitem consultar documentos diretamente, enquanto outras ajudam a encontrar ou organizar referências acadêmicas.

Dados e apresentações

Microsoft Power BI Tableau Julius AI Rows AI Akkio DataLab Obviously AI Gamma Beautiful.ai Tome

O uso de IA nessa categoria vai da interpretação de planilhas à criação de apresentações. O profissional ainda precisa verificar dados, fórmulas e conclusões antes de utilizar os resultados em decisões empresariais.

Imagens e design

Midjourney Adobe Firefly Canva AI Ideogram Leonardo AI Recraft Stable Diffusion FLUX Krea Freepik AI

As ferramentas de imagem podem ser utilizadas para criar conceitos visuais, ilustrações, campanhas, protótipos e materiais de comunicação. A disponibilidade de recursos varia conforme o plano e a plataforma.

Vídeo

Runway Google Veo Kling AI HeyGen Synthesia Pika Luma Dream Machine Higgsfield Descript CapCut AI

A categoria reúne desde geradores de vídeo por texto até ferramentas de edição com recursos automatizados. Para empresas, os usos incluem treinamento, comunicação interna, marketing e produção de conteúdo.

Voz e áudio

ElevenLabs Murf AI PlayHT Suno Udio Adobe Podcast Auphonic Krisp Resemble AI Speechify

Essas plataformas trabalham com síntese de voz, transcrição, edição de áudio e geração musical, entre outras aplicações.

Programação e desenvolvimento

GitHub Copilot Cursor Claude Code OpenAI Codex Replit Windsurf Amazon Q Developer Google Gemini Code Assist Lovable v0

Ferramentas de programação com IA podem sugerir código, explicar erros, gerar testes e ajudar a construir aplicações. Em 2026, esse segmento também avançou para plataformas capazes de transformar instruções em linguagem natural em protótipos e aplicações.

Automação

Zapier Make n8n Microsoft Power Automate UiPath Relevance AI Lindy Gumloop Relay.app Bardeen

O objetivo dessas plataformas é conectar ferramentas e automatizar fluxos de trabalho. Um exemplo é criar um processo que recebe um formulário, organiza os dados, gera um resumo com IA e envia a informação para outro sistema.

Como escolher uma ferramenta de IA

Ter acesso a dezenas de opções não significa que um profissional precise utilizar todas. O primeiro passo é identificar qual tarefa consome tempo e verificar se existe uma ferramenta capaz de reduzi-la sem comprometer qualidade, segurança ou controle.

Também é importante avaliar integração com os sistemas usados pela empresa, tratamento dos dados inseridos, limitações do serviço e necessidade de revisão humana.

O avanço das ferramentas acompanha a expansão do uso corporativo de IA, mas a adoção não elimina a necessidade de processos claros. O próprio AI Index 2026 aponta que o uso de agentes de IA ainda está em estágio inicial em diversas funções empresariais.

Com foco nas transformações provocadas pela inteligência artificial, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, por R$ 37, aborda desde os conceitos fundamentais até aplicações voltadas ao ambiente corporativo. Garanta sua vaga!