TikTok ClubHouse chega ao Brasil pela 1ª vez e cria hub exclusivo de música e conteúdo no Rio

Consolidando seu papel como polo mundial de cultura, entretenimento e novidades musicais, o TikTok apresenta a estreia da TikTok ClubHouse no Brasil, com patrocínio master do iFood. A estreia do projeto por aqui acontece de 4 a 13 de setembro, no Rio de Janeiro, reunindo vivências integradas de beleza, moda, bem-estar e gastronomia, somadas a apresentações ao vivo.

Localizada no Joá, a residência de quatro pavimentos foi concebida especialmente para servir como ponto de encontro, local de preparação e centro criativo enquanto a cidade vive um momento de imersão em música e entretenimento.

O ambiente se tornará território para criadores e artistas. Esse espaço de convivência e preparo une áreas de relaxamento, beleza, música e produção de conteúdo sob o mesmo teto. A estreia do projeto no país tem o apoio de iFood, Volkswagen, Trident, Seda, Doritos, Nio Internet, Darrow e Pepsi, marcas que, juntas, convertem o local em um polo de criação e experiências.

"O TikTok é o lugar onde a música é descoberta, redescoberta e conquista o mundo. Trazer a ClubHouse pela primeira vez ao Brasil, e especificamente para o Rio de Janeiro em um momento em que a cidade pulsa música, reforça o nosso compromisso em conectar a comunidade de criadores diretamente com a indústria cultural. Mais do que um espaço de conveniência ou descanso, o ClubHouse é a união perfeita entre a paixão pela música, a cultura do 'Get Ready With Me' e as tendências que dominam a plataforma, onde grandes marcas se conectam de forma orgânica com a linguagem da comunidade para cocriar conteúdos inesquecíveis ao lado dos maiores talentos da plataforma", afirma Thomas King, Head de Marketing de Produto Criativo e Operações do TikTok na América Latina, Oriente Médio, Turquia, África e Paquistão.

Vivências e parcerias

TikTok ClubHouse: Casa de quatro andares no Joá reúne música, moda e bem-estar, com iFood como patrocinador master do projeto. (Divulgação)

Como parceiro principal, o iFood tem presença marcante nos pontos-chave da ativação, assinando o palco musical — que reunirá shows de Vitão, Fran Gil, Isa Buzzi, DJ Topo, entre outros nomes — e também o bar da casa. A marca ainda propõe uma dinâmica interativa com lockers que, acionados por sinais sonoros ao longo do dia, revelam prêmios e brindes exclusivos para quem conseguir abri-los.

Responsável por dar mobilidade e atitude aos convidados, a Volkswagen apresenta seu mais recente lançamento no país, o Tera, em uma área destinada a desfiles onde os criadores podem gravar vídeos mostrando como "chegam chegando", concorrendo ainda a um ano de assinatura do veículo por meio de uma disputa pelo conteúdo com maior engajamento no TikTok.

O universo de beleza, estilo e autocuidado ganha destaque com uma série de ativações imersivas. Para finalizar os looks antes da festa, a Trident disponibiliza um Charm Bar voltado à personalização de chaveiros e acessórios cheios de atitude, além de um espaço para os convidados criarem "bocas cheias de atitude" com o auxílio de uma maquiadora profissional. Já a Seda oferece um estúdio completo de beleza, com cabeleireiros dedicados a aplicar a linha de volume e styling da marca, um painel interativo para fotos e a distribuição de leques personalizados durante os momentos musicais. Os cuidados com a pele ficam por conta da Darrow, que apresenta o "Momento Proteção", convidando os visitantes a experimentarem protetores solares em seis tonalidades diferentes, embalados por um funk personalizado e com a presença da mascote Laranjita.

Para que criadores e convidados continuem conectados sem interrupções, a Nio Internet cuida de toda a conectividade da casa e ainda oferece um lounge de recarga com vista para o mar. A Doritos, por sua vez, leva ao local um backdrop interativo com distribuição de produtos e entrega de vídeos com moldura animada para publicação nas redes sociais, enquanto a Pepsi é responsável pelas comidas e bebidas servidas no espaço.

Também compõem a programação os booths de TikTok Shop, ativos durante todos os dias de funcionamento da casa. Ali, marcas e criadores diversos realizarão lives e vendas de produtos em tempo real.

A concepção e a produção executiva da primeira TikTok ClubHouse do Brasil são assinadas pela Just, agência criativa de destaque em retail design. Cada ambiente da casa recebeu um tratamento personalizado, dialogando de forma orgânica e cenográfica com a identidade de cada marca parceira, o que resulta em uma experiência viva.

"A música no TikTok é uma força incomparável: vai da trend para o topo, resgata clássicos e gera conversas infinitas. Nosso papel foi traduzir esse comportamento digital em arquitetura e experiência física. Criamos um ecossistema onde a casa inteira viabiliza parcerias comerciais sem perder a autenticidade e o clima de festa", conta Renato Naya, CEO da agência Just.