Prouni divulga lista de espera do 1º semestre de 2026; veja como acessar

O Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira, 31, o resultado da lista de espera do Programa Universidade para Todos referente ao primeiro semestre de 2026. Os candidatos já podem consultar a situação por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, utilizando login e senha da conta Gov.br.

O programa oferece bolsas integrais e parciais (50%) em cursos de graduação e formação específica em instituições privadas de ensino superior em todo o país.

Os estudantes pré-selecionados na lista de espera devem enviar a documentação comprobatória até o dia 10 de abril. O procedimento pode ser feito diretamente nas instituições de ensino — de forma presencial — ou por meio digital, conforme as regras de cada faculdade.

As exigências e critérios estão detalhados no edital do processo seletivo, que orienta toda a etapa de comprovação das informações declaradas na inscrição.

Maior edição da história do programa

Em 2026, o Prouni oferta 595.374 bolsas em 895 cursos, distribuídas em 1.046 instituições privadas. Segundo o MEC, esta é a maior edição já realizada desde a criação do programa, há 22 anos.

Para concorrer a uma bolsa integral, o candidato precisa comprovar renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Já para bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos por pessoa.

O resultado da lista de espera marca a etapa final do processo seletivo do primeiro semestre, antes da confirmação definitiva das vagas pelos estudantes aprovados.