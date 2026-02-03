Fies 2026: inscrições começam nesta terça-feira, 3, com mais de 60 mil vagas

Através do Fies Social, candidatos de baixa renda podem tentar financiamento integral do curso (Marcello Casal/Agência Brasil)
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15h23.
As inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) começam nesta terça-feira, 3. Os alunos podem realizar a candidatura até às 23h59 de sexta-feira, 6. Ao todo, são 67.301 vagas disponíveis.
O Ministério da Educação (MEC) divulgou que as oportunidades estão distribuídas em 1.421 universidades, faculdades e centros universitários e permitem ingresso em 19.834 cursos, em diferentes turnos.
As vagas iniciais são para início no primeiro semestre. Ao longo de 2026, o programa deverá ofertar 112.168 oportunidades de financiamento.
O Fies é um programa de financiamento estudantil para cursos de graduação em instituições privadas.
Para realizar a inscrição, o candidato precisa cumprir alguns requisitos. Entre eles:
O Fies também prioriza alguns candidatos que se enquadram em categorias além das citadas acima.
Pessoas com débitos no programa não podem se inscrever novamente até resolverem as pendências.
As inscrições do programa devem ser realizadas pelo portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Governo Federal.Para participar, é preciso informar:
Diferente do Programa Universidade para Todos (Prouni), o Fies não oferece uma bolsa de estudos, e sim um empréstimo que deverá ser pago após a conclusão do curso.
Para ingressar, os candidatos precisam utilizar a nota do Enem e pleitear um financiamento na instituição escolhida.
Além do modelo tradicional, desde 2024 o programa possui uma nova pasta que oferece condições especiais para alunos de baixa renda.
Nesta modalidade, a depender das informações financeiras, o financiamento pode chegar a 100%.
O Fies Social retém 50% das vagas do programa. Para participar, o candidato precisa ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e estar inscrito no programa CadÚnico.