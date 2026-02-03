Brasil

Fies 2026: inscrições começam nesta terça-feira, 3, com mais de 60 mil vagas

Prazo para candidatos vai até sexta-feira, 6; entenda regras e critérios para aplicação

Através do Fies Social, candidatos de baixa renda podem tentar financiamento integral do curso (Marcello Casal/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15h23.

As inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) começam nesta terça-feira, 3. Os alunos podem realizar a candidatura até às 23h59 de sexta-feira, 6. Ao todo, são 67.301 vagas disponíveis.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou que as oportunidades estão distribuídas em 1.421 universidades, faculdades e centros universitários e permitem ingresso em 19.834 cursos, em diferentes turnos.

As vagas iniciais são para início no primeiro semestre. Ao longo de 2026, o programa deverá ofertar 112.168 oportunidades de financiamento.

Quem pode participar do Fies?

O Fies é um programa de financiamento estudantil para cursos de graduação em instituições privadas.

Para realizar a inscrição, o candidato precisa cumprir alguns requisitos. Entre eles:

  • Ter prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010;
  • Alcançar pontuação igual ou superior a 450 nos quatro cadernos da prova (ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática);
  • Não zerar a pontuação na redação;
  • Ter renda familiar mensal bruta de um a três salários mínimos por pessoa.

Lista prioritária

O Fies também prioriza alguns candidatos que se enquadram em categorias além das citadas acima.

  • Pessoas sem ensino superior completo;
  • Pessoas sem vínculos prévios com o Fies;
  • Pessoas que não concluíram o ensino superior, mas já foram beneficiados pelo financiamento estudantil e quitaram as dívidas com o programa;
  • Pessoas que finalizaram o ensino superior, mas sem auxílio do Fies;
  • Pessoas com ensino superior completo, com participação no Fies e dívidas quitadas;

Pessoas com débitos no programa não podem se inscrever novamente até resolverem as pendências.

Saiba como realizar a inscrição no programa

As inscrições do programa devem ser realizadas pelo portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Governo Federal.

Para participar, é preciso informar:
  • E-mail para contato;
  • Etnia e cor;
  • Descendência (informando se é ou não quilombola);
  • Condições de saúde (caso seja PCD, informar detalhes sobre o quadro);
  • Formação no ensino superior;
  • Três opções de curso, turno e local entre as disponíveis para inscrição em ordem de prioridade;
  • Dados de composição de renda;
  • Detalhes sobre formação familiar.

Como funciona o Fies?

Diferente do Programa Universidade para Todos (Prouni), o Fies não oferece uma bolsa de estudos, e sim um empréstimo que deverá ser pago após a conclusão do curso.

Para ingressar, os candidatos precisam utilizar a nota do Enem e pleitear um financiamento na instituição escolhida.

Fies Social

Além do modelo tradicional, desde 2024 o programa possui uma nova pasta que oferece condições especiais para alunos de baixa renda.

Nesta modalidade, a depender das informações financeiras, o financiamento pode chegar a 100%.

O Fies Social retém 50% das vagas do programa. Para participar, o candidato precisa ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e estar inscrito no programa CadÚnico.

Confira o calendário completo do Fies

  • Inscrições: de terça-feira, 3 a sexta-feira, 6;
  • Resultados dos pré-selecionados: 19 de fevereiro;
  • Complemento das inscrições dos pré-selecionados: 20 a 24 de fevereiro;
  • Convocação da lista de espera: 26 de fevereiro a 10 de abril.
Fies

