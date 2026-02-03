Fies 2026: inscrições começam nesta terça-feira, 3, com mais de 60 mil vagas

As inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) começam nesta terça-feira, 3. Os alunos podem realizar a candidatura até às 23h59 de sexta-feira, 6. Ao todo, são 67.301 vagas disponíveis.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou que as oportunidades estão distribuídas em 1.421 universidades, faculdades e centros universitários e permitem ingresso em 19.834 cursos, em diferentes turnos.

As vagas iniciais são para início no primeiro semestre. Ao longo de 2026, o programa deverá ofertar 112.168 oportunidades de financiamento.

Quem pode participar do Fies?

O Fies é um programa de financiamento estudantil para cursos de graduação em instituições privadas.

Para realizar a inscrição, o candidato precisa cumprir alguns requisitos. Entre eles:

Ter prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010;

Alcançar pontuação igual ou superior a 450 nos quatro cadernos da prova (ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática);

Não zerar a pontuação na redação;

Ter renda familiar mensal bruta de um a três salários mínimos por pessoa.

Lista prioritária

O Fies também prioriza alguns candidatos que se enquadram em categorias além das citadas acima.

Pessoas sem ensino superior completo;

Pessoas sem vínculos prévios com o Fies;

Pessoas que não concluíram o ensino superior, mas já foram beneficiados pelo financiamento estudantil e quitaram as dívidas com o programa;

Pessoas que finalizaram o ensino superior, mas sem auxílio do Fies;

Pessoas com ensino superior completo, com participação no Fies e dívidas quitadas;

Pessoas com débitos no programa não podem se inscrever novamente até resolverem as pendências.

Saiba como realizar a inscrição no programa

As inscrições do programa devem ser realizadas pelo portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Governo Federal.

Para participar, é preciso informar:

E-mail para contato;

Etnia e cor;

Descendência (informando se é ou não quilombola);

Condições de saúde (caso seja PCD, informar detalhes sobre o quadro);

Formação no ensino superior;

Três opções de curso, turno e local entre as disponíveis para inscrição em ordem de prioridade;

Dados de composição de renda;

Detalhes sobre formação familiar.

Como funciona o Fies?

Diferente do Programa Universidade para Todos (Prouni), o Fies não oferece uma bolsa de estudos, e sim um empréstimo que deverá ser pago após a conclusão do curso.

Para ingressar, os candidatos precisam utilizar a nota do Enem e pleitear um financiamento na instituição escolhida.

Fies Social

Além do modelo tradicional, desde 2024 o programa possui uma nova pasta que oferece condições especiais para alunos de baixa renda.

Nesta modalidade, a depender das informações financeiras, o financiamento pode chegar a 100%.

O Fies Social retém 50% das vagas do programa. Para participar, o candidato precisa ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e estar inscrito no programa CadÚnico.

Confira o calendário completo do Fies