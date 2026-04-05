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Previsão do tempo: semana terá ciclone, alerta para temporal e vento de 90 km/h

A partir de quarta-feira, a frente fria avança em direção ao Sudeste

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 5 de abril de 2026 às 14h40.

A semana será marcada por condições de tempo severo em diversas regiões do país. A formação de um ciclone extratropical e o avanço de uma frente fria entre segunda-feira e sexta-feira colocam as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste em alerta para temporais, rajadas de vento de até 90 km/h e queda nas temperaturas.

Os primeiros efeitos do fenômeno devem ser sentidos já na segunda-feira, em razão do forte contraste térmico entre uma massa de ar quente sobre o Paraguai e o ar polar que avança pela Argentina. De acordo com a Climatempo, o centro do ciclone deve se posicionar sobre o Uruguai e o extremo sul do Rio Grande do Sul na terça-feira.

Ciclone

O Rio Grande do Sul deve registrar os impactos iniciais ainda no começo da semana, com previsão de rajadas de vento que podem atingir até 80 km/h no litoral sul. O ciclone, no entanto, tende a se deslocar em direção ao oceano, sem avançar sobre Santa Catarina, Paraná ou as regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Apesar do afastamento do fenômeno, o mar deve continuar agitado, com ventos fortes ao longo da costa das regiões Sul e Sudeste. A tendência é de melhora gradual apenas a partir de sexta-feira, quando o ciclone já estará distante do litoral brasileiro.

Frente fria amplia a instabilidade

Mesmo sem a atuação direta do ciclone, Santa Catarina e Paraná entram em alerta para risco de temporais a partir de terça-feira devido à chegada de uma frente fria. Nesses estados, há previsão de tempestades principalmente entre a tarde e a noite.

A partir de quarta-feira, a frente fria avança em direção ao Sudeste, levando chuva intensa para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As áreas com maior destaque incluem o Triângulo Mineiro, o Sul de Minas, a Zona da Mata e a região metropolitana do Rio de Janeiro.

Na quinta-feira, a instabilidade se espalha por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, enquanto perde força no estado de São Paulo.

No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul deve enfrentar temporais já na terça-feira, com risco de rajadas de vento moderadas a fortes. Entre quarta e quinta-feira, a chuva ganha intensidade em Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal.

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