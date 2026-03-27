Depois da chuva, previsão indica altas temperaturas no fim de semana

Clima deverá permanecer enrolarado e estável no último fim de semana de março
Publicado em 27 de março de 2026 às 15h05.
O outono deverá seguir com altas temperaturas neste fim de semana. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de ondas de calor nas regiões Sul e Centro-Oeste.
As temperaturas começam a subir nesta sexta-feira, 27, e o clima deve ficar estável em grande parte do país nos próximos dias.
O aquecimento é consequência de um sistema de alta pressão que permanece até segunda-feira, 30.
Devido ao posicionamento do sistema de alta pressão sobre o Rio Grande do Sul e a porção oeste de Santa Catarina, do Paraná e do Mato Grosso do Sul e a ausência de nuvens, os raios solares incidem com mais força na superfície.
O calor deve começar no centro-leste do Rio Grande do Sul e se espalhar gradualmente pelo restante do estado e as cidades vizinhas.
A partir de segunda-feira, o sistema deve começar a se deslocar para oeste e reduzir os impactos, como as altas temperaturas.
O outono começou na última sexta-feira, 20, mas o clima não sofreu grandes alterações com o fim do verão.
Segundo o Climatempo, a queda típica de temperaturas deve ocorrer apenas entre maio e junho.
A mudança pode causar possíveis geadas na Região Sul e mínimas de até 10°C no estado de São Paulo.
No Rio Grande do Sul as temperaturas máximas podem variar entre 36°C e 38°C. O calor deve ser mais intenso na porção interior do estado.
Em Porto Alegre (RS), a máxima é de 34°C no sábado, 28, e de 33°C no domingo, 29.
Em Santa Catarina e no Paraná, as tardes devem ser ensolaradas, mas podem ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia. Na capital paranaense, a temperatura máxima deve ser de 28°C.
No Centro-Oeste o calor deve ser mais intenso do que no Sul e em algumas áreas do Mato Grosso do Sul as temperaturas máximas podem ficar entre 35°C e 38°C.
Em Campo Grande (MS), a máxima será de 33°C com pancadas de chuva no final da tarde.
No Sudeste, Norte e Nordeste o calor é mais ameno com previsão de chuva para algumas capitais.