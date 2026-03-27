Depois da chuva, previsão indica altas temperaturas no fim de semana

O outono deverá seguir com altas temperaturas neste fim de semana. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de ondas de calor nas regiões Sul e Centro-Oeste.

As temperaturas começam a subir nesta sexta-feira, 27, e o clima deve ficar estável em grande parte do país nos próximos dias.

O aquecimento é consequência de um sistema de alta pressão que permanece até segunda-feira, 30.

Possível onda de calor

Devido ao posicionamento do sistema de alta pressão sobre o Rio Grande do Sul e a porção oeste de Santa Catarina, do Paraná e do Mato Grosso do Sul e a ausência de nuvens, os raios solares incidem com mais força na superfície.

O calor deve começar no centro-leste do Rio Grande do Sul e se espalhar gradualmente pelo restante do estado e as cidades vizinhas.

A partir de segunda-feira, o sistema deve começar a se deslocar para oeste e reduzir os impactos, como as altas temperaturas.

Outono começa com calor em 2026

O outono começou na última sexta-feira, 20, mas o clima não sofreu grandes alterações com o fim do verão.

Segundo o Climatempo, a queda típica de temperaturas deve ocorrer apenas entre maio e junho.

A mudança pode causar possíveis geadas na Região Sul e mínimas de até 10°C no estado de São Paulo.

Qual a previsão para a Região Sul neste final de semana?

No Rio Grande do Sul as temperaturas máximas podem variar entre 36°C e 38°C. O calor deve ser mais intenso na porção interior do estado.

Em Porto Alegre (RS), a máxima é de 34°C no sábado, 28, e de 33°C no domingo, 29.

Em Santa Catarina e no Paraná, as tardes devem ser ensolaradas, mas podem ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia. Na capital paranaense, a temperatura máxima deve ser de 28°C.

Calor ganha força no Centro-Oeste

No Centro-Oeste o calor deve ser mais intenso do que no Sul e em algumas áreas do Mato Grosso do Sul as temperaturas máximas podem ficar entre 35°C e 38°C.

Em Campo Grande (MS), a máxima será de 33°C com pancadas de chuva no final da tarde.

Outras capitais seguem tendência de calor

No Sudeste, Norte e Nordeste o calor é mais ameno com previsão de chuva para algumas capitais.

Confira a previsão do tempo no Sudeste

São Paulo (SP): não há previsão de chuva para a capital paulista e a temperatura máxima deve ser de 31°C;

não há previsão de chuva para a capital paulista e a temperatura máxima deve ser de 31°C; Rio de Janeiro (RJ): apesar das altas temperaturas, com máxima de 32°C, há previsão de pancadas de chuva no sábado e domingo;

apesar das altas temperaturas, com máxima de 32°C, há previsão de pancadas de chuva no sábado e domingo; Vitória (ES): a capital registra chuvas intensas no final de semana, com volume acumulado de 39 milímetros (mm) no sábado e temperaturas entre 22°C e 29°C.

Confira a previsão do tempo no Norte

Manaus (AM): o fim de semana deve ser marcado por chuvas, com volume de 14 mm no sábado e 5 mm no domingo;

o fim de semana deve ser marcado por chuvas, com volume de 14 mm no sábado e 5 mm no domingo; Belém (PA): também chove em Belém, com pancadas concentradas no período da tarde e noite, e máxima de 30°C;

também chove em Belém, com pancadas concentradas no período da tarde e noite, e máxima de 30°C; Palmas (TO): a máxima deve ficar nos 30°C em todo o final de semana e sem previsão de chuvas.

Confira a previsão do tempo no Nordeste