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Ciclone extratropical pode causar chuvas no Sul; veja previsão

Inmet antecipou aviso de alerta para tempestade em todas as cidades do Paraná, um dos estados mais afetados

Fenômeno meteorológico também deve derrubar as temperaturas na região (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Fenômeno meteorológico também deve derrubar as temperaturas na região (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 6 de abril de 2026 às 14h59.

Um ciclone extratropical pode causar tempestades e queda de temperaturas nos estados da Região Sul nesta terça-feira, 7. A instabilidade climática deve ser maior no Paraná.

Para alertar a população, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso antecipado sobre os temporais para todas as cidades do estado.

A formação do fenômeno climático começa nesta segunda-feira, 6.

Quando começam as chuvas na Região Sul?

O aviso emitido pelo Inmet alerta que as chuvas podem atingir o volume acumulado de 30 milímetros (mm) por hora ou 50 mm por dia, com ventos intensos de até 60 km/h, no Paraná.

A instabilidade deve ganhar força entre a tarde e a noite de terça-feira.

Os meteorologistas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) comunicaram que alguns temporais podem ser registrados no estado ainda nesta segunda-feira.

Segundo o órgão, as chuvas serão irregulares.

No interior, em função do aquecimento mais expressivo, há condição para tempestades. No setor leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba e litoral, não chega a esquentar muito, mas continua abafado.

Quais efeitos do ciclone no clima?

Os primeiros efeitos do ciclone extratropical devem começar no Rio Grande do Sul, na terça-feira.

Para o Climatempo, a instabilidade se estabelece na Região Sul do Brasil, no Paraguai e na Argentina.

Esse ciclone extratropical terá forte intensidade e, até a noite do dia 7 de abril, a pressão atmosférica no centro do ciclone vai ficar abaixo de 1000 hectopascais.

Com o deslocamento do evento meteorológico pelo oceano, uma frente fria deve movimentar os temporais do estado para Santa Catarina e Paraná.

Por que o ciclone causa chuvas?

O Climatempo explica que as instabilidades começam com a intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e o norte da Argentina ao longo da segunda-feira.

Na terça-feira, esse movimento ganha força com a passagem pelo Uruguai.

O surgimento do centro do ciclone extratropical estabelece um novo movimento em direção ao litoral da Argentina e Uruguai.

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Previsão do tempo

Segundo o Climatempo, em Curitiba (PR), a temperatura deve variar entre 18°C e 28°C nesta terça-feira. O volume acumulado de chuvas deve chegar a 15,2 mm.

O Simepar alerta que as chuvas devem permanecer até quarta-feira, 8, nas cidades paranaenses.

Na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o volume é maior com 50 mm e temperatura mínima de 22°C. A máxima deve chegar a 30°C.

Em Florianópolis (SC) há 98% de chance de chuva e acumulado de 30 mm. A temperatura máxima pode chegar a 27°C.

Acompanhe tudo sobre:CiclonePrevisão do tempoMeteorologia

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