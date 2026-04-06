Ciclone extratropical pode causar chuvas no Sul; veja previsão

Um ciclone extratropical pode causar tempestades e queda de temperaturas nos estados da Região Sul nesta terça-feira, 7. A instabilidade climática deve ser maior no Paraná.

Para alertar a população, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso antecipado sobre os temporais para todas as cidades do estado.

A formação do fenômeno climático começa nesta segunda-feira, 6.

Quando começam as chuvas na Região Sul?

O aviso emitido pelo Inmet alerta que as chuvas podem atingir o volume acumulado de 30 milímetros (mm) por hora ou 50 mm por dia, com ventos intensos de até 60 km/h, no Paraná.

A instabilidade deve ganhar força entre a tarde e a noite de terça-feira.

Os meteorologistas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) comunicaram que alguns temporais podem ser registrados no estado ainda nesta segunda-feira.

Segundo o órgão, as chuvas serão irregulares.

No interior, em função do aquecimento mais expressivo, há condição para tempestades. No setor leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba e litoral, não chega a esquentar muito, mas continua abafado.

Quais efeitos do ciclone no clima?

Os primeiros efeitos do ciclone extratropical devem começar no Rio Grande do Sul, na terça-feira.

Para o Climatempo, a instabilidade se estabelece na Região Sul do Brasil, no Paraguai e na Argentina.

Esse ciclone extratropical terá forte intensidade e, até a noite do dia 7 de abril, a pressão atmosférica no centro do ciclone vai ficar abaixo de 1000 hectopascais.

Com o deslocamento do evento meteorológico pelo oceano, uma frente fria deve movimentar os temporais do estado para Santa Catarina e Paraná.

Por que o ciclone causa chuvas?

O Climatempo explica que as instabilidades começam com a intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e o norte da Argentina ao longo da segunda-feira.

Na terça-feira, esse movimento ganha força com a passagem pelo Uruguai.

O surgimento do centro do ciclone extratropical estabelece um novo movimento em direção ao litoral da Argentina e Uruguai.

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Previsão do tempo

Segundo o Climatempo, em Curitiba (PR), a temperatura deve variar entre 18°C e 28°C nesta terça-feira. O volume acumulado de chuvas deve chegar a 15,2 mm.

O Simepar alerta que as chuvas devem permanecer até quarta-feira, 8, nas cidades paranaenses.

Na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o volume é maior com 50 mm e temperatura mínima de 22°C. A máxima deve chegar a 30°C.

Em Florianópolis (SC) há 98% de chance de chuva e acumulado de 30 mm. A temperatura máxima pode chegar a 27°C.