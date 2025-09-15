Previsão do tempo: semana em SP terá alternância entre tempo seco e pancadas de chuva

A cidade de São Paulo deve ter uma semana com máximas ao redor de 25°C e possibilidade de chuva, em um cenário típico de transição gradual entre o inverno e a primavera.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado de São Paulo, setembro de 2025 está marcado por uma alternância entre períodos de tempo seco e temperaturas amenas com fases de instabilidade que favorecem pancadas isoladas de chuva.

Transição do inverno para a primavera

Esse padrão climático ocorre no contexto do fim da fase mais seca do inverno, que se caracteriza por ar frio e baixa umidade. Com a chegada da primavera, há uma retomada progressiva da umidade e das precipitações, favorecida pela circulação de ventos que transportam umidade para a região.

Além disso, as previsões meteorológicas La Niña podem influenciar a distribuição e intensidade das chuvas e temperaturas ao longo da primavera, modulando tecnicamente os volumes e o regime de chuvas em São Paulo.

Recomendações para a população

Para a capital paulista e sua região metropolitana, a previsão indica uma alternância entre períodos com céu aberto e tempo seco e episódios de chuva, que podem ser isolados e irregulares.

A CGE recomenda atenção aos boletins meteorológicos para acompanhar os dias com maior chance de chuva e eventuais riscos associados, como queda de energia ou alagamentos pontuais.