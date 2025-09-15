Previsão do tempo: semana em SP terá alternância entre tempo seco e pancadas de chuva

Redação Exame
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10h21.
A cidade de São Paulo deve ter uma semana com máximas ao redor de 25°C e possibilidade de chuva, em um cenário típico de transição gradual entre o inverno e a primavera.
Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado de São Paulo, setembro de 2025 está marcado por uma alternância entre períodos de tempo seco e temperaturas amenas com fases de instabilidade que favorecem pancadas isoladas de chuva.
Esse padrão climático ocorre no contexto do fim da fase mais seca do inverno, que se caracteriza por ar frio e baixa umidade. Com a chegada da primavera, há uma retomada progressiva da umidade e das precipitações, favorecida pela circulação de ventos que transportam umidade para a região.
Além disso, as previsões meteorológicas La Niña podem influenciar a distribuição e intensidade das chuvas e temperaturas ao longo da primavera, modulando tecnicamente os volumes e o regime de chuvas em São Paulo.
Para a capital paulista e sua região metropolitana, a previsão indica uma alternância entre períodos com céu aberto e tempo seco e episódios de chuva, que podem ser isolados e irregulares.
A CGE recomenda atenção aos boletins meteorológicos para acompanhar os dias com maior chance de chuva e eventuais riscos associados, como queda de energia ou alagamentos pontuais.