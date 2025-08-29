Quais são os maiores supermercados de São Paulo? Veja a cidade de origem e quanto faturam

O varejo brasileiro é liderado pelos supermercados, mas o setor segue com forte apelo regional, mostra o levantamento do Instituto Retail Think Tank (IRTT), que dá sequência aos estudos divulgados Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

Os supermercados movimentaram R$ 658,6 bilhões em 2024, o equivalente a 52,6% do faturamento das 300 maiores varejistas do país.

Das 156 empresas supermercadistas que aparecem no ranking TOP 300, 129 operam em apenas um estado e 130 possuem menos de 50 lojas.

Apenas seis grupos têm presença em mais de 20 estados — e, em boa parte deles, o alcance nacional se deve a lojas de conveniência, geralmente no modelo de franquias.

“Não é correto dizer que o varejo brasileiro está se tornando concentrado. O que temos é um movimento de mais empresas crescendo e atingindo relevância, mas a diversidade regional permanece”, diz o consultor Alberto Serrentino.

Os maiores supermercados de São Paulo

São Paulo reúne a maior fatia entre os grandes supermercados do Brasil: dos 50 maiores, 15 têm sede ou origem no estado.

Além das gigantes nacionais com sede paulista (como Grupo Carrefour, Assaí e Grupo Pão de Açúcar), quem se destaca é a Plurix, holding do Pátria Investimentos, que alcançou R$ 9,3 bilhões em vendas.

A companhia conta com 178 unidades e tem acelerado sua presença no varejo alimentar por meio de aquisições de redes médias para ganhar escala em um setor ainda fragmentado, de margens apertadas, mas com espaço para ganhos logísticos e operacionais.

A trajetória começou com a aquisição do Grupo Boa (Boa, Dom Olívio), seguida pelo Grupo Superpão (Superpão, Compremais e Compremais Megaloja) e pelo Grupo Avenida (Avenida Supermercados).

Mais recentemente, vieram as 65 lojas do Grupo Amigão (Amigão) e 65% do Grupo Paraná (Paraná Supermercados).

Na segunda posição aparece a Tenda, com 44 unidades e atuação concentrada na Grande São Paulo, somando R$ 7,4 bilhões em vendas. Logo depois vem o Savegnago Supermercados, de Sertãozinho, no interior paulista, que opera 45 lojas e fatura R$ 6,9 bilhões.

Veja a lista completa a seguir:

Empresa Vendas (R$ em bilhões) Número de Unidades Cidade de Origem Plurix 9,3 178 São Paulo Tenda 7,4 44 Guarulhos Savegnago Supermercados 6,9 75 Sertãozinho Sonda Supermercados 5,8 45 São Paulo Comercial Zaragoza (Spani) 4,1 42 São José dos Campos Roldão 4,0 40 São Paulo Comercial Esperança 3,8 23 Guarulhos Pague Menos Supermercados 3,8 37 Americana Oba Hortifruti 3,1 73 Campinas Nagumo 3,0 57 Guarulhos Tauste Supermercados 2,9 10 Marília Jad Zogheib e Cia 2,7 15 Arealva Coop Cooperativa de Consumo 2,5 34 Santo André Barbosa Supermercados 2,5 36 Guarulhos