Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Quais são os maiores supermercados de São Paulo? Veja a cidade de origem e quanto faturam

São Paulo reúne a maior fatia entre os grandes supermercados do Brasil: dos 50 maiores, 15 têm sede ou origem no estado

Boa Supermercados: rede faz parte da Plurix. holding com R$ 9,3 bilhões em vendas (divulgação/Divulgação)

Boa Supermercados: rede faz parte da Plurix. holding com R$ 9,3 bilhões em vendas (divulgação/Divulgação)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 11h56.

O varejo brasileiro é liderado pelos supermercados, mas o setor segue com forte apelo regional, mostra o levantamento do Instituto Retail Think Tank (IRTT), que dá sequência aos estudos divulgados Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

Os supermercados movimentaram R$ 658,6 bilhões em 2024, o equivalente a 52,6% do faturamento das 300 maiores varejistas do país.

Das 156 empresas supermercadistas que aparecem no ranking TOP 300, 129 operam em apenas um estado e 130 possuem menos de 50 lojas.

Apenas seis grupos têm presença em mais de 20 estados — e, em boa parte deles, o alcance nacional se deve a lojas de conveniência, geralmente no modelo de franquias.

“Não é correto dizer que o varejo brasileiro está se tornando concentrado. O que temos é um movimento de mais empresas crescendo e atingindo relevância, mas a diversidade regional permanece”, diz o consultor Alberto Serrentino.

Os maiores supermercados de São Paulo

São Paulo reúne a maior fatia entre os grandes supermercados do Brasil: dos 50 maiores, 15 têm sede ou origem no estado.

Além das gigantes nacionais com sede paulista (como Grupo Carrefour, Assaí e Grupo Pão de Açúcar), quem se destaca é a Plurix, holding do Pátria Investimentos, que alcançou R$ 9,3 bilhões em vendas.

A companhia conta com 178 unidades e tem acelerado sua presença no varejo alimentar por meio de aquisições de redes médias para ganhar escala em um setor ainda fragmentado, de margens apertadas, mas com espaço para ganhos logísticos e operacionais.

A trajetória começou com a aquisição do Grupo Boa (Boa, Dom Olívio), seguida pelo Grupo Superpão (Superpão, Compremais e Compremais Megaloja) e pelo Grupo Avenida (Avenida Supermercados).

Mais recentemente, vieram as 65 lojas do Grupo Amigão (Amigão) e 65% do Grupo Paraná (Paraná Supermercados).

Na segunda posição aparece a Tenda, com 44 unidades e atuação concentrada na Grande São Paulo, somando R$ 7,4 bilhões em vendas. Logo depois vem o Savegnago Supermercados, de Sertãozinho, no interior paulista, que opera 45 lojas e fatura R$ 6,9 bilhões.

Veja a lista completa a seguir:

EmpresaVendas (R$ em bilhões)Número de UnidadesCidade de Origem
Plurix9,3178São Paulo
Tenda7,444Guarulhos
Savegnago Supermercados6,975Sertãozinho
Sonda Supermercados5,845São Paulo
Comercial Zaragoza (Spani)4,142São José dos Campos
Roldão4,040São Paulo
Comercial Esperança3,823Guarulhos
Pague Menos Supermercados3,837Americana
Oba Hortifruti3,173Campinas
Nagumo3,057Guarulhos
Tauste Supermercados2,910Marília
Jad Zogheib e Cia2,715Arealva
Coop Cooperativa de Consumo2,534Santo André
Barbosa Supermercados2,536Guarulhos
  • caixa de auto atendmento do mercado Atacadão Pacaembu, consumo, consumidotres, mercado, compras, mercadoria, alimentos, inflação, produtos Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2024

    1/11 caixa de auto atendmento do mercado Atacadão Pacaembu, consumo, consumidotres, mercado, compras, mercadoria, alimentos, inflação, produtos Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2024 (Atacadão puxa o resultado do Grupo Carrefour)

  • Assaí: despesas ficaram estáveis, representando 11,2% da receita, o que ajudou a melhorar rentabilidade

    2/11 Assaí: despesas ficaram estáveis, representando 11,2% da receita, o que ajudou a melhorar rentabilidade (Assaí: atacarejo aparece na segunda posição)

  • Magazine Luiza: foco na geração de caixa deve resultar em melhores retornos no futuro

    3/11 Magazine Luiza: foco na geração de caixa deve resultar em melhores retornos no futuro (Magazine Luiza: empresa aparece como a terceira maior varejista do país)

  • Loja da RaiaDrogasil

    4/11 Loja da RaiaDrogasil (RaiaDrogasil: rede de farmácias é a quarta maior varejista do país)

  • Loja do Boticário em São Paulo: a rede tem uma unidade a cada 3 quilômetros Brasil adentro

    5/11 Loja do Boticário em São Paulo: a rede tem uma unidade a cada 3 quilômetros Brasil adentro (Grupo Boticário aparece em 5º lugar)

  • Casas Bahia: margens mostram melhora sequencial

    6/11 Casas Bahia: margens mostram melhora sequencial (Casas Bahia)

  • Grupo Mateus: crescimento em mesmas lojas foi de 8,8% no 4º trimestre Foto: Leandro Fonseca

    7/11 Grupo Mateus: crescimento em mesmas lojas foi de 8,8% no 4º trimestre Foto: Leandro Fonseca (Grupo Mateus: rede de supermercado aparece na 7ª posição)

  • Amazon: em comunicado, diretor da empresa afirma que a americana quer continuar a expandir a rede

    8/11 Amazon: em comunicado, diretor da empresa afirma que a americana quer continuar a expandir a rede "no Nordeste e no Brasil" (Amazon: empresa americana aparece em oitavo lugar)

  • Americanas: a crise da empresa acelerou a redução dos retornos nos investimentos em 2023

    9/11 Americanas: a crise da empresa acelerou a redução dos retornos nos investimentos em 2023 (Americanas: companhia aparece em 9º lugar)

  • 10/11 (size_960_16_9_supermercados_bh.jpg)

  • Pedro Oliveira, fundador do BH: sem dívidas e com 200 milhões em caixa

    11/11 Pedro Oliveira, fundador do BH: sem dívidas e com 200 milhões em caixa (Pedro Oliveira, fundador do BH: rede de supermercado aparece na 10ª colocação)

Acompanhe tudo sobre:SupermercadosEstado de São Paulo

Mais de Negócios

Bill Gates, Nvidia e Google investem US$ 863 milhões em startup de fusão nuclear

Ele superou golpe e enchente para erguer um negócio milionário com riquezas da Amazônia

Ford faz recall de quase 500 mil veículos nos EUA por risco de vazamento de fluido de freio

Fabricante do refrigerante catarinense Max Laranjinha completa 100 anos e amplia linha de bebidas

Mais na Exame

Future of Money

Bitcoin despenca para US$ 108 mil com queda de criptomoedas após dado de inflação nos EUA

Mundo

Brasil e México negociam ampliar acordos comerciais em meio a recorde de exportações de carne

Brasil

Temporais no Sudeste e calor extremo no Centro-Oeste marcam fim de agosto; veja a previsão do tempo

Mercados

JP Morgan troca BB por Nubank e vê eleição no Brasil 'sequestrada' por guerra tarifária