Quando acaba o inverno em 2025?

Quem mal começou a sentir frio e já se pergunta quando ele vai acabar, fica aqui o aviso: em 2025, o inverno no Hemisfério Sul se encerra só no dia 22 de setembro, e marca a transição para a tão esperada primavera.

Serão, ao todo, 94 dias de baixas temperaturas. Já no primeiro mês, várias regiões do país enfrentaram geadas, neblina e até neve, especialmente no Sul do Brasil. Na região Sudeste, a estação veio com recordes de baixa temperatura.

Na capital paulista, por exemplo, os dias da última semana amanheceram com temperatura entre 6 e 10ºC, causada pela massa de ar polar vinda do Sul.

Segundo o Inmet, agosto contará terá temperaturas acima da média, com destaque para as regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Quando acaba o inverno?

O inverno de 2025 acaba no dia 22 de setembro, e terá 94 dias de duração.

Quando começa a primavera?

A primavera chega exatamente às 15h19 (horário de Brasília) do dia 22 de setembro, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e vai até 21 de dezembro.