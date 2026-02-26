Previsão do tempo: Inmet emite alerta vermelho para chuvas na região Sudeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de "grande perigo" para os estados da região Sudeste. Segundo o Inmet, o volume acumulado pode superar os 60 milímetros (mm) por hora ou 100 mm por dia.

O aviso menciona risco elevado de alagamentos e transbordamento de rios e encostas.

Cuidados durante as tempestades

A orientação do instituto é que, durante os períodos mais críticos das chuvas, a população mantenha os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia desligados e permaneça em local seguro.

Também é recomendado redobrar a atenção a alterações nas encostas.

Caso ocorram inundações, é preciso proteger objetos pessoais em sacos plásticos e não tentar atravessar áreas urbanas com correnteza de água.

O Inmet, assim como a Defesa Civil, monitora eventos climáticos e deve enviar novos alertas se for necessário.

Chuvas na região Sudeste

Em São Paulo, o aviso destaca maiores volumes na Região Metropolitana e no litoral sul.

No Rio de Janeiro, as baixadas, o centro, norte, noroeste e sul fluminense devem ser atingidos pelas chuvas, assim como a Região Metropolitana do estado.

As cidades do Vale do Paraíba, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, também estão sob estado de alerta.

No Espírito Santo, o Inmet prevê situações mais críticas na porção central, noroeste e sul. O litoral norte também deve ser atingido.

Em Minas Gerais, a Zona da Mata está sob alerta novamente. A região contempla as cidades de Ubá e Juiz de Fora, atingidas por chuvas fortes que deixaram ao menos 30 mortos nesta semana.

O Vale do Rio Doce, a porção oeste, sul e sudoeste, o Campo das Vertentes, o Vale do Mucuri e a Região Metropolitana de Belo Horizonte também devem registrar chuvas fortes.

Previsão de chuva para a região

Veja qual a previsão para as capitais da região nos próximos dias:

São Paulo (SP)

De acordo com o Climatempo, o maior volume de chuvas deve ser registrado nesta quinta-feira, 26, com 25,2 mm.

As máximas devem ficar em torno dos 26°C até o domingo, 1°.

Rio de Janeiro (RJ)

Na quinta-feira, a capital do estado deve registrar 30 mm de chuva e o volume aumenta na sexta-feira, 27, alcançando os 50 mm.

Apesar das chuvas, as temperaturas seguem altas na cidade.

Vitória (ES)

Com pancadas isoladas, Vitória (ES) deverá registrar volume acumulado de 40 mm na quinta-feira, 39 mm na sexta-feira e 24 mm no sábado, 28.

Nesta quinta-feira, as temperaturas variam entre 24°C e 32°C.

Belo Horizonte (MG)

Com chuvas intensas e pancadas no período da tarde e da noite, a capital mineira deverá registrar 60 mm nesta quinta-feira e ter o maior acumulado da região na sexta-feira, com 70 mm.

A partir de sábado, o volume das precipitações reduz e as chuvas permanecem com maior intensidade apenas durante a noite.