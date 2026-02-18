Alerta laranja: Inmet e Defesa Civil reforçam risco de temporais em SP

O Estado de São Paulo, incluindo a capital paulista, permanece sob alerta laranja para chuvas intensas ao menos até quinta-feira, 19, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso também abrange áreas do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

De acordo com o órgão, há previsão de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia, além de ventos que podem variar entre 60 e 100 km/h.

O cenário inclui risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O aviso de chuvas intensas tem início às 10h de quinta-feira, 19, e segue até as 10h de sexta-feira, 20.

Defesa Civil alerta para temporais em SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo reforçou a orientação para que a população redobre a atenção nesta quarta e quinta-feira devido à passagem de uma frente fria em alto-mar.

Há previsão de pancadas de chuva com raios, fortes rajadas de vento e possibilidade de granizo, especialmente na faixa leste do estado, onde os acumulados podem ser mais elevados.

Na quinta-feira, mesmo com o afastamento gradual do sistema, ainda são esperadas pancadas isoladas. O risco envolve alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos em áreas vulneráveis.

Previsão do tempo para a capital paulista

Na cidade de São Paulo, a manhã desta quarta-feira, 18, começou com sol entre nuvens e elevação rápida da temperatura. A média da mínima registrada foi de 19,8°C, segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

Ao longo da tarde, a combinação de calor e brisa marítima favorece a formação de instabilidades. A previsão indica pancadas isoladas de até forte intensidade, com potencial para rajadas de vento, alagamentos e transbordamento de pequenos rios e córregos. A máxima prevista é de 30°C, com umidade mínima em torno de 45%.

Até o momento, fevereiro acumula 146,7 mm de chuva na capital, o equivalente a cerca de 67,5% dos 217,2 mm esperados para o mês.

Na quinta-feira, 19, o sol aparece entre nuvens e faz calor. As pancadas de chuva devem ocorrer à tarde, com risco de alagamentos. A mínima prevista é de 20°C e a máxima de 29°C.

Já na sexta-feira, 20, o dia será de sol forte e calor, com possibilidade de chuva isolada de curta duração no fim da tarde. As temperaturas variam entre 19°C e 30°C.

Alertas também atingem outras regiões do país

O Inmet também emitiu alerta laranja para tempestades nesta quarta-feira em estados do Sul e em Mato Grosso do Sul, além de avisos de chuvas intensas no Norte e no Nordeste.

Há ainda aviso de tempestade, com grau de severidade classificado como perigo potencial, válido entre 19 e 20 de fevereiro. Nesse caso, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.