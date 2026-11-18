O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou nesta quarta-feira, 18, uma reorganização em quatro secretarias estaduais. A mudança redistribui competências entre as pastas e já traz os nomes que vão comandá-las na nova gestão.

A principal novidade é a criação da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Investimentos, que ficará com Natália Resende, atual secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

A pasta reúne planejamento estratégico, orçamento, coordenação de investimentos e avaliação de políticas públicas. Caberá a ela também acompanhar projetos e obras prioritárias, entre eles os de mobilidade, logística e infraestrutura. Ficam vinculadas à secretaria as agências reguladoras Artesp, Arsesp e SP Águas, além da Fundação Seade.

Na Fazenda, o comando será de Rogerio Campos, que até agora era o secretário-executivo da pasta. A secretaria passa a concentrar sua atuação na política tributária e fiscal, na arrecadação, na gestão do Tesouro, na dívida pública e na governança das empresas estatais.

A Secretaria de Infraestrutura será chefiada por Rafael Benini. A pasta vai cuidar da estruturação e da gestão de concessões e parcerias público-privadas, além do planejamento e da gestão de transportes e logística, o que inclui rodovias, ferrovias, portos e mobilidade urbana. Metrô, CPTM, DER e Docas de São Sebastião serão entidades vinculadas à nova estrutura.

Já a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais ficará com Thomaz Miazaki de Toledo. Ela responde pelas políticas de proteção ambiental, biodiversidade, recursos hídricos, saneamento, resíduos sólidos, energia e mineração.

“São Paulo avançou muito nos últimos quatro anos, e essa reorganização busca dar ainda mais eficiência à gestão pública. Estamos integrando o planejamento, o orçamento e os investimentos, fortalecendo a coordenação dos projetos estratégicos e definindo com mais clareza as responsabilidades de cada secretaria. A Natália e o Benini já contribuíram para entregas importantes, como a desestatização da Sabesp, o SP Pra Toda Obra e o programa de concessões e parcerias”, disse o governador.

Atual governador de São Paulo, Tarcísio foi reeleito para o cargo no 1º turno das Eleições 2026 com 14.491.874 votos (62,65% dos votos válidos).