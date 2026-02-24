Brasil

Chuva em Minas Gerais: 22 pessoas morreram em Juiz de Fora e Ubá

Temporal atingiu as cidades na madrugada desta terça-feira

Chuvas em Minas Gerais: estado está em situação de perigo elevado de acordo com a Defesa Civil Estadual (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 10h31.

Última atualização em 24 de fevereiro de 2026 às 10h45.

Uma forte tempestade que atingiu o estado de Minas Gerais durante a madrugada desta terça-feira, 24, causou a morte de 16 pessoas na cidade de Juiz de Fora e seis no município de Ubá.

As informações foram confirmadas pelas prefeituras e pela Polícia Militar.

Segundo o último boletim da prefeitura de Juiz de Fora, 440 pessoas estão desabrigadas e houve 20 ocorrências de soterramento. Cerca de 45 pessoas estão desaparecidas.

A prefeitura decretou Estado de Calamidade Pública e as aulas foram suspensas. Foram acumulados 584 milímetros de volume pluviométrico entre 22 e 24 de fevereiro.

Em nota, a prefeitura lamentou as mortes e afirmou estar em articulação com a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros.

Em Ubá, foram registrados 124 milímetros de chuva na madrugada. O grande volume provocou a elevação do nível do Rio Paraibuna, bem como uma série de deslizamentos e alagamentos.

A prefeitura suspendeu as atividades em escolas e em alguns edifícios públicos que foram impactados, como a farmácia municipal.

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Ubá está arrecadando doações. Entre os itens pedidos estão alimentos não perecíveis, água mineral, itens de higiene e roupas.

 

Previsão do tempo em Minas

A Defesa Civil de Minas Gerais informa que o estado está operando em nível "Situação de Perigo" e que as instabilidades devem continuar ao longo do dia.

Para a região metropolitana de Belo Horizonte, as chuvas podem ultrapassar os 60 mm, com rajadas de vento de até 80 km/h. As temperaturas devem variar entre 18º e 29º.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todo o estado de Minas Gerais está em alerta laranja ou vermelho para chuvas superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, com grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. 

Inmet: alertas de risco para chuvas intensas de estendem para todo sudeste e boa parte do norte e nordeste

