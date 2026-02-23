Defesa Civil de SP reforça alerta de chuvas intensas e estende Gabinete de Crise até quinta-feira

A Defesa Civil do Estado de São Paulo declarou que, entre terça-feira, 24, e sexta-feira, 27, a atuação de uma frente fria deve provocar chuva persistente em áreas da faixa leste paulista, com períodos de maior intensidade, principalmente no litoral.

De acordo com os modelos meteorológicos analisados pelo órgão, há previsão de acumulados elevados, classificados por nível de risco conforme a região.

Risco muito alto: Vale do Ribeira, Baixada Santista, Litoral Sul e Litoral Norte.

Vale do Ribeira, Baixada Santista, Litoral Sul e Litoral Norte. Risco alto: Itapeva, Sorocaba, Campinas, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba, capital e Região Metropolitana de São Paulo.

Segundo o governo do Estado, o Gabinete de Crise permanece mobilizado de forma presencial até quinta-feira, 26, período em que são esperados os maiores volumes de chuva. O acompanhamento das condições climáticas seguirá de forma contínua durante todo o intervalo do alerta.

Recomendações

A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os comunicados oficiais e adotar medidas preventivas. A previsão de chuva contínua aumenta a possibilidade de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, sobretudo em áreas de encosta e locais com solo saturado.

Moradores dessas regiões devem observar sinais como rachaduras no solo ou em paredes, inclinação de postes e árvores e surgimento de água barrenta no terreno. Caso identifiquem qualquer indício de risco, a recomendação é deixar o imóvel e acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Previsão de chuva para São Paulo

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a semana de terá muitas nuvens, tempo abafado e pancadas de chuva, principalmente entre as tardes e o início das noites.

Na terça-feira, 24, há previsão de muitas nuvens, poucas aberturas de sol e aumento de temperatura. Entre o meio da tarde e o início da noite, as altas temperaturas associadas à entrada da brisa marítima favorecem a formação de áreas de instabilidade, com previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. Existe possibilidade de alagamentos. A temperatura varia entre 20°C de mínima e 28°C de máxima.

Na quarta-feira, 25, o padrão climático se mantém, com predomínio de muitas nuvens e poucas aberturas de sol pela manhã. No período da tarde, o tempo abafado somado à aproximação de uma frente fria contribui para a formação de instabilidades, com chuva em pancadas generalizadas de intensidade moderada a forte. Há risco de alagamentos, rajadas de vento e elevação no nível de pequenos rios e córregos. As temperaturas devem oscilar entre 19°C e 27°C.