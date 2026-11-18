O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta quarta-feira, 18, que apresentará ao presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, um HD com todas as mensagens que mencionam ministros da Corte no caso Master.

Em audiência no Senado, Andrei também afirmou que pretende entregar novas versões de relatórios, refeitas sob sua supervisão e de acordo com as orientações de Fachin. Além disso, deixará à disposição as versões anteriores, que considera inadequadas e que motivaram o afastamento de dois delegados de cargos de chefia.

A reunião está marcada para as 19h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira, 18.

"Vou encaminhar o HD de todo material de onde saiu os relatórios e vou colocar à disposição do Fachin os relatórios dos delegados, que na minha avaliação não são adequados. Vou oficiar que está à disposição", disse.

Os textos reúnem referências a ministros do Supremo encontradas nas investigações envolvendo o banco. Segundo o diretor-geral, não se trata de atos de investigação, mas de relatórios informativos pedidos por Fachin.

A polêmica começou quando a direção da PF mandou reformular os documentos, que citavam os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Nunes Marques. O episódio resultou na substituição de Daniel Mostardeiro Cola, então coordenador-geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro, e de Wedson Cajé Lopes, seu substituto eventual.

Andrei explicou que, ao passar a tarefa a uma equipe, pediu que uma minuta fosse apresentada antes para sua avaliação. Isso, segundo ele, não aconteceu: oito integrantes assinaram os relatórios e os inseriram direto no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da PF.

"A relação de confiança foi quebrada porque houve uma determinação para que a equipe apresentasse uma minuta e isso, para a surpresa de todos, não houve apresentação dessa minuta", disse.

O diretor-geral também acusou os delegados de vazarem informações à imprensa. "O que gerou essa celeuma foi que os colegas, numa quebra de confiança, assinaram um documento, subiram no sistema e vazaram para imprensa", disse.

A declaração aconteceu durante audiência conjunta das comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Segurança Pública (CSP) do Senado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, também participou e afirmou que a troca de chefias foi uma decisão interna da PF, sem interferência do ministério.