Chuvas em MG: governo federal reconhece calamidade e envia ajuda aos moradores de Juiz de Fora

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu, nesta terça-feira, 24 de fevereiro, estado de calamidade pública em Juiz de Fora (MG), após fortes chuvas registradas desde a noite de segunda-feira, 23.

A decisão ocorre após registros de desabamentos e deslizamentos de terra no município da Zona da Mata mineira. De acordo com o ministério, equipes federais iniciam ainda nesta terça-feira ações de socorro e ajuda humanitária. A Defesa Civil Nacional opera em nível de alerta máximo na região.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também disse que o governo federal já reconheceu o estado de calamidade em Juiz de Fora (MG) e que o decreto será publicado no Diário Oficial da União ainda nesta terça-feira.

"Durante escala de viagem em Abu Dhabi, tomei conhecimento da situação das famílias da Zona da Mata Mineira após as fortes chuvas das últimas horas. E determinei pronta mobilização do Governo do Brasil para auxiliar a população da região. Uma equipe de coordenação da Força Nacional do SUS já está a caminho. E a Defesa Civil Nacional, além de já ter enviado profissionais à Zona da Mata, trabalha em regime de alerta máximo e em permanente contato com a Defesa Civil Mineira", disse o presidente, em uma publicação no X.

E reforçou: "Já reconhecemos o estado de calamidade em Juiz de Fora – que será publicado em Diário Oficial ainda hoje. Nas próximas horas – e dias – seguiremos de prontidão para agir com a velocidade e a força que o momento exige. Nosso foco é garantir a assistência humanitária, o restabelecimento dos serviços básicos, o auxílio às pessoas desabrigadas e o suporte à reconstrução".

Durante escala de viagem em Abu Dhabi, tomei conhecimento da situação das famílias da Zona da Mata Mineira após as fortes chuvas das últimas horas. E determinei pronta mobilização do Governo do Brasil para auxiliar a população da região. Uma equipe de coordenação da Força… — Lula (@LulaOficial) February 24, 2026

Na manhã desta terça-feira, oito técnicos do Grupo de Apoio a Desastres (GADE) foram deslocados para a cidade, acompanhados do secretário nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff. O grupo atua na avaliação de danos, levantamento de necessidades e apoio à coordenação local das respostas emergenciais.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de “Grande Perigo” para acumulado de chuva em 607 cidades das regiões Sudeste, Sul e Nordeste. O alerta começou às 9h45 desta terça-feira, 24, e segue válido até as 23h59 de sexta-feira, 27.

As áreas sob aviso incluem:

Zona da Mata (MG)

Vale do Rio Doce (MG)

Central do ES

Noroeste do ES

Oeste de MG

Sul/Sudoeste de MG

Sul do ES

Campo das Vertentes (MG)

Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG)

Sul Fluminense (RJ)

Vale do Paraíba (SP e RJ)

Noroeste Fluminense (RJ)

Litoral Norte do ES

Baixadas (SP e RJ)

Centro Fluminense (RJ)

Vale do Mucuri (MG)

Litoral Sul de SP

Região Metropolitana do RJ

Região Metropolitana de SP

Norte Fluminense (RJ)

Sul da BA

Região Metropolitana de Curitiba (PR)

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Exame (@exame)

Recomendações

O órgão orienta que moradores desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, observem alterações em encostas e permaneçam em locais abrigados. Em caso de inundação, a recomendação é proteger objetos pessoais da água com o uso de sacos plásticos.

Em situações de emergência, o contato deve ser feito com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Mortes e destruições

As chuvas que atingem a Região Sudeste desde a noite de segunda-feira, 23, provocaram 22 mortes na Zona da Mata de Minas Gerais, segundo o Corpo de Bombeiros. Há registros de vítimas e desalojados também no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Minas Gerais concentra o maior número de ocorrências fatais até o momento. Em Juiz de Fora, uma das cidades mais afetadas, 16 óbitos foram confirmados nas últimas 24 horas, além de pelo menos 45 pessoas desaparecidas.

De acordo com dados da prefeitura de Juiz de Fora, o volume de chuva acumulado em sete horas alcançou cerca de 80% da média histórica prevista para todo o mês. O índice reforça o impacto concentrado das precipitações no intervalo reduzido.

A prefeita Margarida Salomão (PT) decretou estado de calamidade pública no município. O reconhecimento da situação pelo governo federal viabiliza o envio de recursos e apoio emergencial à cidade.

"Hoje é o dia mais triste dos meus cinco anos e dois meses de governo porque é o dia que temos que registrar, pela primeira vez, perdas de vida decorrentes desses fenômenos climáticos, deslizamentos de encostas", declarou a prefeita.

A prefeitura informou que ao menos 20 imóveis foram soterrados, sobretudo na região Sudeste de Juiz de Fora. O município contabiliza 440 pessoas desabrigadas, acolhidas provisoriamente em três escolas da rede pública.

As ocorrências se concentram em áreas com registros de deslizamentos de terra, após o volume elevado de chuva em curto intervalo. Equipes municipais atuam no mapeamento das estruturas afetadas.

O Corpo de Bombeiros recebeu reforço de 150 agentes deslocados de outras cidades. As operações de busca contam com apoio de cães farejadores especializados em localização de vítimas sob escombros. A mobilização amplia o contingente empenhado nas ações de resgate na cidade.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, decretou luto oficial de três dias e afirmou que o estado fará "tudo o que estiver ao seu alcance para amenizar esse sofrimento".

"Não podemos subestimar a força das águas. Nosso compromisso é permanecer ao lado dos mineiros, trabalhando sem parar para atravessarmos mais este momento difícil com união e responsabilidade", disse Zema, em um posto no X.