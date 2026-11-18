A equipe de articulação do governo Lula deu por encerradas as negociações com a oposição para a votação das quatro mudanças propostas ao pacote fiscal que deve ir a plenário nesta quarta-feira, 18, no Senado Federal. Não houve acordo para a votação dos destaques — mecanismos pelos quais mudanças ao texto são votadas separadamente — apresentados ao projeto pelo PL e pelo Republicanos.

A votação estava originalmente prevista para a terça-feira, mas foi adiada a pedido do relator da matéria, Eduardo Braga (MDB-AM), em meio à tentativa frustrada do governo de chegar a um acordo para preservar os principais pontos do projeto.

O adiamento foi considerado uma derrota do governo, que já havia acordado votar o texto na própria terça-feira no plenário da Câmara dos Deputados. Agora, mesmo se o Senado aprová-lo, a matéria não irá de imediato à votação dos deputados porque o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) está em viagem oficial a Buenos Aires. Com isso, a apreciação do projeto no plenário da Casa deve ficar para a semana que vem.

A equipe econômica de Lula considera crucial a preservação do núcleo do pacote nos moldes do texto-base já aprovado pelo Senado na semana passada, com 45 votos favoráveis e 31 contrários. Dos quatro destaques da oposição, o governo aceitou ceder em dois pontos que representariam uma redução de aproximadamente R$ 8 bilhões no impacto fiscal do pacote, estimado em até R$ 60 bilhões.

Não houve acordo porque a oposição quer aprovar uma emenda do senador Rogério Marinho (PL-RN) que limita o crescimento real do teto de despesas públicas a 0,6% ao ano em vez dos 2% previstos no texto-base, o que é considerado pelo governo como uma descaracterização completa da proposta.

Agora, parlamentares da base aliada dizem acreditar ser possível derrubar os quatro destaques. A avaliação é de que a oposição não tem 41 votos para aprovar a emenda de Marinho. Por outro lado, a oposição acredita ter apoio para aprovar um destaque do Republicanos que impede o governo de restringir o uso de créditos tributários dos contribuintes para compensar impostos devidos à Receita.

A limitação dessas compensações é um dos pilares do pacote fiscal, mas enfrenta forte rejeição entre entidades da iniciativa privada. O governo estima que a medida poderia aumentar a arrecadação entre R$ 12,8 bilhões e R$ 18,3 bilhões em 2027.

A equipe de articulação política do governo chegou a oferecer a Marinho, líder da oposição, e a Carlos Portinho (RJ), líder do PL, a aprovação de dois dos destaques da oposição em troca da retirada do destaque sobre compensações tributárias, mas não houve consenso.

Uma das concessões feitas pelo governo diz respeito aos repasses da União a estados e municípios previstos na Lei Kandir (que isenta exportações de ICMS, um tributo estadual) no período de 2027 a 2030. O texto-base aprovado na semana passada pelos senadores reduziu de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão o montante das transferências da União aos estados, com pagamento posterior dos valores adiados, o que gerou oposição de governadores devido à redução dos repasses. A liderança do governo concordou em aprovar o destaque do PL que suprime essa limitação.

O governo também ofereceu aprovar outro destaque do PL que retiraria do pacote fiscal o teto de R$ 3 bilhões anuais para os pagamentos de compensação previdenciária entre 2027 e 2030, com atualização anual pelo crescimento do limite de despesas do arcabouço fiscal. Essa compensação ocorre na mudança de regime, por exemplo, quando um trabalhador contribui durante parte de sua carreira para o INSS, mas se aposenta por um regime próprio de previdência de um estado ou município. Nesse caso, o regime próprio que paga a aposentadoria deve receber valores do Regime Geral. Esses repasses da União somam R$ 7,9 bilhões atualmente.

Se aprovado, portanto, esse destaque manteria o patamar de repasses da União a regimes próprios de previdência de estados e municípios, atualmente cerca de R$ 4 bilhões acima do teto previsto no texto-base do pacote fiscal.