Previsão do tempo: frio intenso continua no Sul e Sudeste, com chance de neve e geada

Defesa Civil de SP mantém estado de alerta para frio desde 22 de junho

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10h47.

Última atualização em 11 de agosto de 2025 às 10h58.

Depois de um final de semana com frio intenso em cidades do Sul e Sudeste, as temperaturas devem continuar em baixa. No Rio Grande do Sul, chegou a cair neve em algumas cidades no último sábado.

Pelas previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura pode chegar a 3 °C em áreas do estado gaúcho e de Santa Catarina, com forte chance de geada. O frio também deve se intensificar em cidades do Sudeste, Centro-Oeste e até mesmo Nordeste.

Na região central do país, o alerta é para seca, com umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%.

Nessas áreas, é fundamental beber bastante líquido e evitar desgaste físico nas horas mais secas.

Chuvas no Norte e frio em São Paulo

Já na Região Norte, as chuvas devem aumentar. As áreas mais afetadas serão norte de Roraima, Centro Amazonense, sudoeste Amazonense, norte Amazonense, sul Amazonense e sul de Roraima.

São Paulo

O domingo, 10, foi de céu nublado e encoberto com sensação de frio na capital paulista, com a temperatura média de 13,4 °C. O vento úmido e frio que sopra do mar, associado à massa de ar polar, manteve o céu encoberto e as temperaturas baixas. Com isso, a Defesa Civil municipal mantém a cidade em estado de alerta para baixas temperaturas desde o dia 22 de junho.

Segundo os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, o ar frio e seco permanece sobre a região metropolitana de São Paulo, mantendo as noites, madrugadas e primeiras horas da manhã frias. O predomínio de sol vai favorecer a gradual elevação das temperaturas durante as tardes e não há previsão de chuva.

A segunda-feira, 11, começa com muitas nuvens e sol predominante pela manhã. Os termômetros oscilam entre mínima de 9 °C e máxima de 17 °C. O dia vai terminar com aumento de nuvens e sensação de frio.

A terça-feira, 12, tem previsão de formação de névoa úmida e muitas nuvens entre a madrugada e o amanhecer. A nebulosidade se dissipa ainda pela manhã, com predomínio de sol e elevação de temperatura. A mínima é de 9 °C e a máxima de 20 °C. A umidade do ar entra em declínio, com percentuais mínimos em torno dos 40% à tarde.

