Previsão do tempo: frio intenso continua no Sul e Sudeste, com chance de neve e geada

Depois de um final de semana com frio intenso em cidades do Sul e Sudeste, as temperaturas devem continuar em baixa. No Rio Grande do Sul, chegou a cair neve em algumas cidades no último sábado.

Pelas previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura pode chegar a 3 °C em áreas do estado gaúcho e de Santa Catarina, com forte chance de geada. O frio também deve se intensificar em cidades do Sudeste, Centro-Oeste e até mesmo Nordeste.

Na região central do país, o alerta é para seca, com umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%.

Nessas áreas, é fundamental beber bastante líquido e evitar desgaste físico nas horas mais secas.

Chuvas no Norte e frio em São Paulo

Já na Região Norte, as chuvas devem aumentar. As áreas mais afetadas serão norte de Roraima, Centro Amazonense, sudoeste Amazonense, norte Amazonense, sul Amazonense e sul de Roraima.

São Paulo

O domingo, 10, foi de céu nublado e encoberto com sensação de frio na capital paulista, com a temperatura média de 13,4 °C. O vento úmido e frio que sopra do mar, associado à massa de ar polar, manteve o céu encoberto e as temperaturas baixas. Com isso, a Defesa Civil municipal mantém a cidade em estado de alerta para baixas temperaturas desde o dia 22 de junho.

Segundo os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, o ar frio e seco permanece sobre a região metropolitana de São Paulo, mantendo as noites, madrugadas e primeiras horas da manhã frias. O predomínio de sol vai favorecer a gradual elevação das temperaturas durante as tardes e não há previsão de chuva.

A segunda-feira, 11, começa com muitas nuvens e sol predominante pela manhã. Os termômetros oscilam entre mínima de 9 °C e máxima de 17 °C. O dia vai terminar com aumento de nuvens e sensação de frio.

A terça-feira, 12, tem previsão de formação de névoa úmida e muitas nuvens entre a madrugada e o amanhecer. A nebulosidade se dissipa ainda pela manhã, com predomínio de sol e elevação de temperatura. A mínima é de 9 °C e a máxima de 20 °C. A umidade do ar entra em declínio, com percentuais mínimos em torno dos 40% à tarde.