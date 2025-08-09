Brasil

Rio Grande do Sul registra neve em algumas localidades

Cambará do Sul, localizada a mais de 1 mil metros de altitude em uma região de cânions e serras, foi uma das que tiveram registros de neve

Agência Brasil
Agência Brasil

Agência de notícias

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 14h38.

A paisagem de algumas localidades no Rio Grande do Sul amanheceu com neve neste sábado, 9. A expectativa de massa polar sobre a região já havia levantado a possibilidade de geada e de precipitação invernal, em que a chuva congela até chegar ao solo em formato de flocos ou partículas semicongeladas.

Considerada uma das cidades com mais baixos registros de temperatura, a 185 km de Porto Alegre, Cambará do Sul, localizada a mais de 1 mil metros de altitude em uma região de cânions e serras, foi uma das que tiveram registros de neve. A temperatura por lá ficou em aproximadamente 2ºC.

Nova onda de frio terá ciclone e 'chuva congelada' no Brasil; veja quando começa

De acordo com alguns veículos de informação da região, o registro mais baixo foi em São José dos Ausentes, onde as temperaturas mínimas chegaram a 0,4ºC. Vacaria também ficou nessa faixa, com 0,6ºC. Já os termômetros de Palmeira das Missões marcaram 1,1ºC.

A Defesa Civil estadual confirmou à Agência Brasil ocorrência de neve em algumas localidades, sem causar, até o momento, transtornos por conta do fenômeno climático.

A expectativa da Climatempo é de que a massa de ar polar que se encontra na região siga até pelo menos quarta-feira, 13, ficando mais intenso a partir deste domingo, 10. No início da próxima semana, a massa polar estará mais presente sobre o centro-sul do Brasil, incluindo áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, com possibilidade de mínimas abaixo de 10°C em várias cidades.

