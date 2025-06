Previsão do tempo: frente fria derruba temperaturas e traz risco de temporais em São Paulo

São Paulo recebe, nesta segunda-feira, 23, a primeira frente fria a caminho do inverno, trazendo instabilidade climática e risco de chuvas intensas.

A previsão indica ventos que podem superar 60 km/h, além de pancadas com potencial para alagamentos.

O dia começa com sol entre nuvens, mas o avanço do sistema frontal deve intensificar o clima a partir da tarde.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) recomenda evitar áreas com árvores e fiações elétricas, buscando abrigo em locais seguros.

Regiões mais afetadas e alertas

As primeiras áreas de instabilidade devem atingir o centro-oeste e o noroeste paulista, com destaque para Presidente Prudente, Rancharia, Bauru e São José do Rio Preto.

Na capital, mesmo com previsão de 31 °C durante o dia, a temperatura deve começar a cair à noite. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem marcar 11 °C nas últimas horas do dia.

Massa de ar polar avança com força na terça

Na madrugada da terça-feira, 24, as instabilidades se dissipam, dando espaço a uma massa de ar polar que provoca queda acentuada de temperatura. A máxima de 18 °C ocorre logo após a meia-noite, e a mínima de 7 °C está prevista para o fim do dia.

Os ventos devem continuar, porém, menos intensos, com rajadas abaixo de 50 km/h. O sol volta a aparecer no decorrer da terça, mas o ar gelado permanece.

Abrigo emergencial será ativado na estação Pedro 2º

Como resposta ao frio intenso, o governo estadual ativará um abrigo emergencial na Estação Pedro 2º, da Linha 3-Vermelha do Metrô, entre 19h de segunda-feira e 8h de quarta-feira. O espaço oferecerá acolhimento, alimentação, kits de higiene e atendimento social a pessoas em situação de rua.

O abrigo também aceitará animais de estimação. Pela manhã, os acolhidos receberão tickets para café no restaurante Bom Prato, na rua 25 de Março.

Interior e litoral também terão queda de temperatura

No litoral paulista, o dia ainda será quente.

O Inmet prevê máximas superiores a 35 °C durante a tarde, seguidas por quedas bruscas à noite. Em Santos, a variação é de 11 °C a 35 °C; em Bertioga, de 10 °C a 36 °C; e em Ubatuba, de 11 °C a 35 °C.

No interior, os termômetros também superam os 30 °C em diversos municípios. As mínimas, no entanto, serão baixas: