Linha 4-Amarela opera com lentidão na manhã desta segunda-feira

Passageiros da Linha 4-Amarela enfrentaram velocidade reduzida e maior tempo de parada na manhã desta segunda-feira, 11, após uma falha elétrica entre as estações Luz e Higienópolis-Mackenzie.

De acordo com um comunicado da ViaQuatro, concessionária que administra a linha, a ocorrência iniciou às 09h54 e foi normalizada às 10h13.

Entretanto, devido ao sistema de carrossel utilizado na operação, os reflexos da falha ainda foram sentidos por mais alguns minutos.

Passageiros ficaram aglomerados em plataformas

Usuários da via utilizaram as redes sociais para informar sobre o ocorrido. A conta São Paulo Sobre Trilhos no X (antigo Twitter) publicou um vídeo que flagrou passageiros aglomerados na plataforma da estação Fradique Coutinho, enquanto um trem aparece parado com as portas abertas.