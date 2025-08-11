Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Linha 4-Amarela opera com lentidão na manhã desta segunda-feira

A operação enfrentou velocidade reduzida e maior tempo de parada após ocorrência elétrica na via

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12h10.

Última atualização em 11 de agosto de 2025 às 12h48.

Passageiros da Linha 4-Amarela enfrentaram velocidade reduzida e maior tempo de parada na manhã desta segunda-feira, 11, após uma falha elétrica entre as estações Luz e Higienópolis-Mackenzie.

De acordo com um comunicado da ViaQuatro, concessionária que administra a linha, a ocorrência iniciou às 09h54 e foi normalizada às 10h13.

Entretanto, devido ao sistema de carrossel utilizado na operação, os reflexos da falha ainda foram sentidos por mais alguns minutos.

Passageiros ficaram aglomerados em plataformas

Usuários da via utilizaram as redes sociais para informar sobre o ocorrido. A conta São Paulo Sobre Trilhos no X (antigo Twitter) publicou um vídeo que flagrou passageiros aglomerados na plataforma da estação Fradique Coutinho, enquanto um trem aparece parado com as portas abertas.

Acompanhe tudo sobre:Metrô de São PauloTransporte públicoEstado de São Paulo

Mais de Brasil

Carla Zambelli será interrogada em Roma após 55 dias foragida

EUA pode responder à prisão de Bolsonaro com novas sanções e tarifas, diz Eduardo ao ‘FT’

Previsão do tempo: frio intenso continua no Sul e Sudeste, com chance de neve e geada

Corregedoria da Câmara analisa protesto de deputados contra prisão de Bolsonaro

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Nunca tantos bilionários foram criados quanto na era da inteligência artificial

Minhas Finanças

Receita muda regras do parcelamento de dívidas para MEI e contribuintes do Simples; entenda

Pop

Camp Rock 3? Jonas Brothers e Demi Lovato se reúnem em show nos EUA; veja o que se sabe

Esporte

Fim da 'cera': Conmebol anuncia medidas que incluem mais acréscimos e rigor contra paralisações