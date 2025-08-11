Linha 4-Amarela opera com lentidão na manhã desta segunda-feira

Redação Exame
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12h10.
Última atualização em 11 de agosto de 2025 às 12h48.
Passageiros da Linha 4-Amarela enfrentaram velocidade reduzida e maior tempo de parada na manhã desta segunda-feira, 11, após uma falha elétrica entre as estações Luz e Higienópolis-Mackenzie.
De acordo com um comunicado da ViaQuatro, concessionária que administra a linha, a ocorrência iniciou às 09h54 e foi normalizada às 10h13.
Entretanto, devido ao sistema de carrossel utilizado na operação, os reflexos da falha ainda foram sentidos por mais alguns minutos.
Usuários da via utilizaram as redes sociais para informar sobre o ocorrido. A conta São Paulo Sobre Trilhos no X (antigo Twitter) publicou um vídeo que flagrou passageiros aglomerados na plataforma da estação Fradique Coutinho, enquanto um trem aparece parado com as portas abertas.
FALHA ELÉTRICA NA ESTAÇÃO FRADIQUE COUTINHO, GEROU VELOCIDADE REDUZIDA NA LINHA 4 AMARELA DA VIAQUATRO
Período: 11h07 a 11h23
CIRCULAÇÃO DOS TRENS NORMALIZADA pic.twitter.com/kueqzsYNSA
— São Paulo Sobre Trilhos (@spsobretrilhos) August 11, 2025