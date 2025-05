As sete cidades mais frias do Brasil

O Brasil não é conhecido apenas pelo sol e pelas praias, o frio intenso também ganha destaque, especialmente no Sul. As cidades localizadas nas serras do Sul e Sudeste são as principais responsáveis por esse clima mais gelado, com temperaturas que podem cair abaixo de 0°C e até registrar geadas e neve.

Aqui estão as 10 cidades mais frias do Brasil, de acordo com o site Tempo.com:

1. Urupema (SC)

Considerada a cidade mais fria do Brasil, Urupema tem uma temperatura média anual de 14ºC. Localizada na região serrana de Santa Catarina, recebeu o título de 'Capital Nacional do Frio' em 1º de dezembro de 2021. Em 2024, registrou a menor temperatura do ano no país: -7,2ºC.

No inverno, a temperatura mínima fica em torno de 6ºC. Com uma altitude média de 1.425 metros, a mais alta do estado, Urupema frequentemente registra temperaturas negativas. Sua paisagem é marcada por geadas intensas e até neve no inverno.

2. Bom Jardim da Serra (SC)

Também na Serra Catarinense, Bom Jardim da Serra é conhecida por temperaturas frequentemente abaixo de 0ºC no inverno.

A temperatura média anual é de cerca de 15ºC. Durante o inverno, as mínimas ficam por volta de 8ºC e as máximas chegam a 17ºC. A cidade é um destino turístico popular para os amantes do frio.

3. São Joaquim (SC)

Famosa pelas fortes geadas e neve ocasional durante o inverno frio e úmido, São Joaquim é um importante destino turístico relacionado ao frio.

As temperaturas diárias no inverno variam de 0ºC a 10ºC, podendo atingir valores negativos. Climatologicamente, a cidade apresenta uma mínima de 6ºC e uma máxima de 15ºC durante o inverno.

4. Urubici (SC)

Urubici é uma das cidades mais frias do estado de Santa Catarina. As geadas são muito comuns no inverno, principalmente em julho e agosto, e há chances de neve.

Durante o inverno, as temperaturas mínimas ficam em torno de 7ºC e as máximas chegam a 16ºC.

5. São Bento do Sul (SC)

Localizada no norte de Santa Catarina, São Bento do Sul é conhecida por seu clima frio. A ocorrência de geadas e temperaturas abaixo de 0ºC é comum no inverno.

A temperatura média anual é de 16,40ºC. No inverno, a mínima climatológica fica em torno de 9ºC e a máxima por volta de 18ºC.

6. Gramado (RS)

Uma das mais famosas cidades turísticas do Rio Grande do Sul, Gramado é conhecida por seu clima frio. Localizada na Serra Gaúcha, a cidade registra geadas frequentemente e, ocasionalmente, neve. As temperaturas diárias no inverno variam de 4ºC a 14ºC, podendo atingir valores negativos.

A média das mínimas no inverno é de 9ºC, enquanto as máximas ficam em torno de 18ºC.

7. Canela (RS)

Próxima a Gramado, Canela é outra importante cidade turística na Serra Gaúcha. Durante o inverno rigoroso, as temperaturas são bem baixas, podendo chegar a valores negativos. Geadas são frequentes e, por vezes, ocorre neve.

A temperatura mínima média no inverno é de 8ºC, com máximas chegando a 17ºC.

8. São José dos Ausentes (RS)

Localizada na Serra Gaúcha, São José dos Ausentes é conhecida por seu clima muito frio. A cidade registra temperaturas negativas, geada constante e neve quase todos os anos. A temperatura média anual é de cerca de 14ºC.

No inverno, as mínimas ficam em torno de 7ºC e as máximas chegam a 17ºC.

9. Monte Verde (MG)

Monte Verde, distrito no extremo sudoeste de Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, apresenta invernos frios para os padrões do país. As temperaturas diárias no inverno variam entre 4°C e 18ºC, com fortes geadas. A menor temperatura registrada foi de -4,5°C em 30 de julho de 2021.

Climatologicamente, no inverno, a mínima fica em torno de 10ºC e a máxima chega a 20ºC.

10. Campos do Jordão (SP)

Conhecida como a "Suíça brasileira", Campos do Jordão é a cidade mais alta do país e uma das mais frias do Sudeste. Com uma altitude de 1.628 m, nos meses de inverno a temperatura mínima média é de 10°C e a máxima de 21ºC. As temperaturas diárias podem ficar em torno de 0ºC. Embora a neve seja rara devido ao clima seco do inverno, as geadas são comuns.