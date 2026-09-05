O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 será no dia 4 de outubro, exatamente em um mês, e os últimos dias foram cheios e marcados por surpresas. Em Brasília, esta foi a última semana de esforço concentrado do Congresso antes do pleito e do tensionamento da crise no Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto, nas pesquisas, um novo adversário rompeu a bolha e tenta se colocar como terceira via.

Os dois candidatos mais competitivos à Presidência da República seguem sendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), mas o que todos os institutos publicados nos últimos cinco dias concordam é que o candidato Augusto Cury (Avante) mais do que dobrou sua intenção de voto.

Ao todo, sete estudos foram publicados entre a segunda-feira, 31, e a quinta-feira, 3, desenhando um cenário imprevisível.

A seguir, confira os principais números de cada pesquisa.

BTG/Nexus

Na pesquisa BTG/Nexus, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro oscilaram negativamente. O petista aparece com 39% das intenções de voto, contra 33% do candidato do PL no primeiro turno. A novidade é Augusto Cury saindo do pelotão de baixo e despontando com 11% das intenções de voto.

Nas projeções para um eventual segundo turno, a diferença entre Lula e Flávio fica dentro da margem de erro da pesquisa. O presidente registra 46% ante 45% do senador, o que configura empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais da pesquisa.

Votos brancos e nulos somam 8% e os que não sabem representam 1% neste cenário.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 46%

Flávio Bolsonaro: 45%

Branco/Nulo: 8%

NS/NR: 1%

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AtlasIntel

A pesquisa AtlasIntel também reforça a vantagem do petista. No cenário estimulado de primeiro turno, o presidente Lula registra 43,4% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 33,7%. A diferença entre os dois é de 9,7 pontos percentuais.

Neste levantamento, Cury cresceu 4,8 pontos e empata com Renan Santos (Missão), com 7,8% para o psiquiatra e 7,6% para o candidato do MBL.

Na comparação com a pesquisa de julho, o petista caiu 1,6 ponto percentual, enquanto Flávio recuou 2,3 pontos.

A pesquisa também mediu a rejeição dos nomes apresentados, e tanto Lula quanto Flávio registraram aversão acima dos 50%. Flávio Bolsonaro aparece com 52,7%, enquanto Lula registra 52%.

Já em um possível segundo turno, o placar fica em 47,1% para o presidente e 42,6% para o senador. Os votos em branco, nulos ou que não sabem em quem votar somam 10,3%.

Na comparação com a pesquisa de julho, o petista caiu 1,6 ponto enquanto o senador do PL teve uma leve oscilação negativa de 0,3 ponto.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 47,1%

Flávio Bolsonaro: 42,6%

Branco/Nulo/NS: 10,3%

Real Time Big Data

Na terça-feira, 1, a pesquisa Real Time Big Data publicou resultados que favorecem Lula no primeiro turno. Ele aparece com 38% das intenções de voto, acima dos 30% de Flávio Bolsonaro.

Neste cenário, Cury aparece com 11%, seguido por Renan Santos, com 7%.

Já no segundo turno, os líderes empatam numericamente, ambos registrando 44% das intenções de voto. Os eleitores que declaram voto branco ou nulo somam 9%, e 3% não souberam ou não quiseram responder.

Neste cenário, os indecisos deverão ser o grupo decisivo em um desempate na etapa final.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 44%

Flávio Bolsonaro: 44%

Branco/Nulo: 9%

NS/NR: 3%

Quaest

Na quarta-feira, 2, foi a vez da Quaest, que reforçou a tendência das demais e revelou estabilidade para Lula e Flávio. No primeiro turno, o presidente registra 37%, enquanto o senador aparece com 29%. Uma diferença de 8 pontos.

Cury registra 10%, bem distante dos demais. Segundo a série histórica, Cury tirou pontos de praticamente todos os candidatos e dos votos brancos e nulos, que somavam 8%.

Já o resultado de um possível segundo turno entre o presidente e o senador está indefinido. Lula registra 42% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 41%; um empate técnico dentro da margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 42%

Flávio Bolsonaro: 41%

Branco/Nulo: 13%

NS/NR: 4%

Datafolha

Na Datafolha, divulgada na quinta-feira, 3, o petista aparece com 38% das intenções de voto, enquanto o nome do PL surge com 33%. Estáveis desde o levantamento anterior.

Cury passou de 2% para 8% das intenções de voto.

Intenções de voto no 1º turno:

Lula (PT): 38% (eram 39% em agosto)

Flávio Bolsonaro (PL): 33% (eram 33%)

Augusto Cury (Avante): 8% (eram 2%)

Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 5%)

Renan Santos (Missão): 3% (eram 4%)

Romeu Zema (Novo): 2% (eram 3%)

No embate direto, Lula tem uma leve vantagem, mas ainda empata com o adversário na margem de erro. O presidente registra 46% das intenções de voto e Flávio, 44%.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 46%

Flávio Bolsonaro: 44%

Em branco/nulo/nenhum: 9%

Indecisos: 2%

Futura Inteligência

Mais tarde, no mesmo dia, saíram os resultados da Futura Inteligência, que mostraram vantagem para Lula no primeiro turno. O presidente registra 38,7% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 33,6%.

Neste levantamento, Cury encosta nos dois dígitos com 9,9%.

A pesquisa também indica um empate técnico no segundo turno. O petista marca 45,6% das intenções de voto, enquanto o parlamentar alcança 45,2% da preferência do eleitorado.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 45,6%

Flávio Bolsonaro: 45,2%

Em branco/nulo/nenhum: 7,2%

Indecisos: 2%

PoderData

No primeiro turno da pesquisa PoderData, o desempenho dos líderes se repete com novo empate técnico. Enquanto o petista registra 37% das intenções de voto, o candidato do PL aparece com 34%. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual.

Na sequência, na mesma linha das demais pesquisas da semana, Augusto Cury registra 10%.

No segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados. No entanto, pela primeira vez desde o mês de maio, Flávio ultrapassou o presidente Lula numericamente. O placar ficou em 45% a 44%.

Em uma semana, Lula oscilou negativamente 1 ponto, mesma proporção positiva de Flávio. Neste cenário, votos brancos e nulos somam 8%, e 3% não souberam responder.

Lula x Flávio Bolsonaro