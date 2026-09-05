Agregador Inteligov/EXAME: Ciro tem 44,45% e Elmano, 39,77%, no 1º turno no Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) vem se reaproximando de Ciro Gomes (PSDB), que lidera a disputa pelo Executivo do Ceará, segundo a última rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas eleitorais da Inteligov, divulgado em parceria com a EXAME na última quarta-feira, 2.

Na dianteira, desde o começo de agosto, quando se descolou de uma série de empates com o petista, Ciro registra 44,45% no primeiro turno. Ele sofreu uma leve oscilação negativa de 0,08 pp desde o último resultado, divulgado em 19 de agosto, quando pontuou com 44,53%.

Já Elmano de Freitas aparece com 39,77%, com um crescimento de 0,63 pp sobre seu desempenho anterior, de 39,14%. Antes, a distância entre o governador e o tucano era de 5,39 pp; agora é de 4,68 pp.

Entre os demais candidatos, o Delegado Huggo (Missão) registra 1,13%. Danilo Soares (Democrata) tem 0,61%. Vera Lúcia (Novo) aparece com 0,35%, seguida por Zé Batista (PSTU), com 0,33%. Já Serley Leal (UP) e Ieri Braga (PCO) não pontuaram.

Apesar do saldo positivo para o atual mandatário, o medidor de tendência do agregador aponta que é Ciro quem tende à alta de 0,77 pp. Já Elmano apresenta tendência de queda de 0,20 pp.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Como funciona o agregador?

O resultado apresentado pelo monitor não corresponde a uma média aritmética simples das pesquisas. O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos de acordo com critérios metodológicos e com a data de realização de cada pesquisa.

Pesquisas presenciais domiciliares recebem peso integral no modelo, enquanto levantamentos feitos por IVR, sistema automatizado de entrevistas por telefone, e pela internet têm redução de 30% a 45% em sua influência estatística.

A atualidade também interfere no cálculo. A metodologia reduz em 25% o peso de uma pesquisa a cada quinzena de caducidade. Na prática, levantamentos mais antigos continuam no histórico, mas perdem influência sobre a média à medida que novas pesquisas são incorporadas.

Esse mecanismo busca dar maior peso ao retrato mais recente da eleição, sem descartar a trajetória acumulada desde março. A cada rodada, novas pesquisas registradas no TSE são incorporadas à base utilizada para o cálculo.

Na consolidação realizada até as 12h de 31 de agosto, por exemplo, a base recebeu 39 novas pesquisas cadastradas no PesqEle. Elas se somaram aos 431 levantamentos considerados na iteração anterior.