Previsão do tempo: São Paulo deve ter dia quente e céu claro nesta quinta-feira, 11

Dia quente e sem chuvas em São Paulo, com sol intenso e sensação de calor; cuidados com a exposição solar são recomendados

Redação Exame

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 10h00.

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 11, indica um dia quente em São Paulo, com sol moderadamente encoberto por neblina e céu parcialmente claro, com momentos de sol intenso.

As temperaturas estarão elevadas, com sensação de calor, e a umidade relativa do ar se manterá em níveis confortáveis durante a manhã.

Vento fraco e sem previsão de chuvas

O vento será fraco a moderado, vindo de leste, o que intensifica a sensação de calor. Não há previsão de chuvas para o dia, tornando a quinta-feira perfeita para atividades ao ar livre.

No entanto, é importante tomar cuidados com a exposição solar devido à intensidade dos raios solares.

Características climáticas do início da primavera

Esse clima quente e seco é típico do início da primavera em São Paulo, com temperaturas que podem atingir picos elevados ao longo do dia, acompanhadas de pouca cobertura de nuvens.

A baixa umidade do ar e a ausência de chuvas tornam o dia ideal para aproveitar o exterior, mas é essencial se proteger do sol forte.

