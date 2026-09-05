Boca Rosa entra no mercado de unhas em collab com Impala e Mundial

Bianca Andrade está levando a Boca Rosa para uma categoria em que a marca ainda não atuava: unhas. A estreia acontece em uma collab com Impala e Mundial, com uma coleção que reúne uma nova linha de esmaltes com efeito em gel e ferramentas para cuticulagem.

A parceria une três marcas com posições diferentes dentro do mercado de beleza. A Impala amplia seu portfólio de esmaltação com a nova tecnologia, enquanto a Mundial entra com a experiência em ferramentas para manicure. Já a Boca Rosa leva para a categoria a audiência e o repertório de marca construídos no segmento de maquiagem.

"Entrar na categoria de unhas é mais um passo de expansão da marca. Escolhemos fazer esse movimento junto com Mundial e Impala porque são marcas que também querem criar produtos que façam parte da rotina de beleza das brasileiras", diz Bianca Andrade, CEO e fundadora da Boca Rosa.

A executiva complementa:

"Essa parceria une a nossa expertise em beleza e construção de marca com a experiência de duas grandes referências em autocuidado."

Boca Rosa em collab com Impala e Mundial (Divulgação/Cris Santoro)

Collabs garantem escala

A coleção chega ao mercado ainda em setembro com dois alicates da Mundial, uma base fortalecedora, dez esmaltes Efeito Gel e um Top Coat. A estratégia é oferecer produtos para criar um ritual que percorra diferentes etapas do cuidado com as unhas, da preparação ao acabamento.

Para as empresas, há também um racional comercial por trás da parceria. Mundial e Impala estão presentes em mais de 70 mil pontos de venda no país, segundo as marcas, enquanto a campanha de lançamento estima alcançar mais de 190 milhões de visualizações.

"Fazer esse cross-branding é uma oportunidade de potencializar a presença das três marcas no mercado e, ao mesmo tempo, apresentar ao varejo uma proposta completa para o cuidado com as unhas”, diz Julio César, diretor comercial da Mundial Impala.

Nova tecnologia

A collab também funciona como plataforma para uma novidade da Impala. A marca estreia sua linha Efeito Gel, desenvolvida para oferecer brilho intenso, alta cobertura e maior durabilidade sem a necessidade de cabine UV ou LED.

A proposta não é substituir a esmaltação em gel, mas oferecer uma alternativa de maior performance dentro da esmaltação tradicional. Na prática, o produto é aplicado como um esmalte convencional e não exige um procedimento específico para a secagem.

"Com Efeito Gel, a Impala entra em uma nova fase de performance e inovação. Desenvolvemos uma linha que responde a demandas reais da consumidora, com foco em brilho, cobertura, durabilidade e praticidade”, afirma Vivian Alves, diretora da unidade de negócios Impala Cosméticos.

De acordo com a empresa, o desenvolvimento partiu de uma pesquisa com consumidoras brasileiras que identificou cinco dificuldades recorrentes na esmaltação: baixa durabilidade; demora na secagem; dificuldade de aplicação; trincas e rachaduras e necessidade de muitas camadas.

A fórmula foi desenvolvida para responder a esses pontos, com foco em resistência e secagem rápida. Os esmaltes têm pincel flat, fórmula hipoalergênica e vegana e embalagem de 11 ml.

No desenvolvimento da nova linha, a participação de Boca Rosa também aparece na cartela de cores. As dez tonalidades foram inspiradas em referências da trajetória da marca e de Bianca Andrade, incluindo produtos e lugares associados à sua história.

A coleção chega aos pontos de venda e aos canais de comércio eletrônico ao longo de setembro.