Explosões em base militar deixam mortos, 81 feridos e 14 desaparecidos na Bolívia

Duas explosões em uma instalação militar na Bolívia deixaram ao menos duas pessoas mortas e 81 feridas, duas delas em estado grave, na sexta-feira, 4. O caso ocorreu no Regimento Bolívar, em Viacha, cidade localizada cerca de 30 quilômetros a sudoeste de La Paz.

Segundo o Ministério da Defesa, o local armazenava material pirotécnico. As explosões aconteceram por volta das 14h30 no horário local, 15h30 em Brasília.

Além dos mortos e feridos, 14 militares ainda não haviam sido localizados. Entre eles estão um sargento das Forças Armadas e 13 recrutas de 18 e 19 anos que cumprem o serviço militar obrigatório.

"Os trabalhos de busca, resgate e remoção de escombros continuam na área afetada", afirmou o coronel Antonio Amaru, comandante do Regimento Bolívar.

Um balanço inicial do governo havia apontado sete desaparecidos, número posteriormente elevado para 14.

Imagens divulgadas pela imprensa local mostram casas com janelas destruídas, escombros espalhados e uma coluna de fumaça preta sobre a região. Policiais bloquearam o acesso aos arredores da instalação militar.

"Até o momento, temos duas pessoas mortas confirmadas", afirmou o ministro da Defesa, Ernesto Justiniano, em coletiva de imprensa.

Os mortos e desaparecidos são militares que atuavam na instalação, segundo comunicado das autoridades.

Moradores da região foram encaminhados para um abrigo temporário e ainda não foram autorizados a voltar para suas casas. De acordo com Justiniano, imóveis foram atingidos pela onda de choque. O fornecimento de energia elétrica também foi interrompido na área afetada.

A polícia afirmou que a situação está sob controle. Bombeiros continuavam atuando no local para reduzir focos de calor.

Governo investiga causa das explosões

O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, afirmou ter determinado uma investigação para esclarecer as causas do episódio e verificar se os protocolos de segurança foram cumpridos.

"Devemos estabelecer com absoluta clareza as causas deste fato, verificar o cumprimento dos protocolos de segurança e determinar as responsabilidades correspondentes", escreveu Paz no X.

Segundo o ministro da Defesa, a primeira explosão teria envolvido pólvora negra ligada a material pirotécnico armazenado no local.

Uma segunda detonação, de intensidade maior, ocorreu em seguida. A causa e o tipo de material envolvido ainda estão sendo investigados.

O Ministério da Defesa afirmou que nenhum tipo de armamento bélico foi detonado. O Ministério Público também abriu uma investigação penal por homicídio culposo, lesões culposas e outros estragos.

"Neste momento, nossa prioridade são as pessoas: atender os feridos, acompanhar suas famílias e continuar os trabalhos de busca e verificação", afirmou Justiniano.

Com informações da Agência AFP