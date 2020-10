A Prefeitura do Rio de Janeiro liberou a reabertura de quadras de escolas de samba a partir de 1º de novembro. A liberação veio em um decreto do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) e publicado nesta terça-feira, 20, no Diário Oficial.

O decreto permite os tradicionais eventos nas quadras, mas pede distanciamento social e cadeiras numeradas para os presentes.

Na prática, o governo mudou as regras da Fase 6B, fase de abertura após a quarentena em que se encontra o Rio. Com as novas regras, mudam também as autorizações para outros setores para além do Carnaval. Uma das mudanças é a permissão de shows em locais fechados.

Até então, estavam liberados shows e rodas de samba somente em espaços abertos, ou festas em locais fechados com público controlado.

Apesar da volta dos eventos, os desfiles das escolas de samba do Rio já foram oficialmente adiados em anúncio foi feito pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) em setembro. O evento estava previsto para fevereiro, e uma nova data ainda não foi divulgada.

A permissão dos eventos nas quadras não vale para todas as escolas, já que muitas têm quadras fora da cidade do Rio.

A própria Viradouro, campeã do Carnaval do Rio em 2020, fica em Niterói. A Prefeitura do Rio afirma que cada escola deve negociar com seus respectivos municípios.

A expectativa das escolas divulgada anteriormente é que, com o advento de uma vacina contra a covid-19 e disponibilidade de doses massa para a população, o Carnaval possa ocorrer de forma normal mais tarde em 2021. Outra possibilidade é promover “eventos alternativos”, mas os detalhes ainda vão ser decididos pelas escolas.

Também foram adiados os blocos de carnaval no Rio e em outras capitais brasileiras com grandes eventos de Carnaval, como em São Paulo e cidades da região Nordeste.