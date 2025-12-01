Mercado Imobiliário

Faria Lima estreia em lista das 30 ruas mais caras das Américas

Mesmo sem vocação varejista, a rua chegou ao ranking pelas lajes corporativas de altíssimo padrão

Faria Lima: no trecho sul, avenida surge na 25ª posição regional, impulsionada por um crescimento de 43% no valor do aluguel por metro quadrado (Leandro Fonseca/Exame)

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 12h04.

A Avenida Faria Lima, um dos principais eixos financeiros e corporativos de São Paulo, conquistou um marco inédito no mercado imobiliário: a entrada na prestigiada lista das 30 ruas mais caras das Américas. O dado faz parte do estudo anual Main Streets Across the World 2025, divulgado pela consultoria Cushman & Wakefield, que mapeia os endereços comerciais de maior prestígio no globo.

A Faria Lima, em seu trecho sul, surge na 25ª posição regional, impulsionada por um crescimento de 43% no valor do aluguel por metro quadrado, atingindo a marca de 920 euros por metro quadrado ao ano.

O que chama a atenção é que, diferentemente das demais vias brasileiras listadas, o endereço paulistano não possui uma vocação tradicionalmente varejista.

“A presença da Faria Lima no ranking chama atenção justamente porque ela não tem uma vocação comercial das ruas tradicionalmente mapeadas pelo estudo, mas sim um eixo de lajes corporativas de altíssimo padrão,” afirma Dennys Andrade, head de pesquisa de mercado da Cushman & Wakefield no Brasil.

Segundo o especialista, a valorização é um reflexo direto do aquecimento e da escassez de pontos na região. “O que ocorre é um reflexo direto da valorização acelerada da região, cujos preços pedidos têm ficado quase o dobro da média de São Paulo. Os escassos pontos comerciais na região seguem a tendência, impulsionados por contratos mais longos e por uma demanda muito aquecida de empresas que querem estar nesse endereço”, complementa Andrade.

Destaques brasileiros nas Américas

O Brasil consolidou quatro endereços no top 30 das Américas.

A Rua Oscar Freire, também em São Paulo, continua sendo o principal destaque nacional. Tradicional corredor do comércio de luxo, a via ocupa a 22ª colocação nas Américas e figura como a única brasileira no ranking global, na 34ª posição. A Oscar Freire registrou o maior crescimento entre todos os corredores brasileiros mapeados, com uma alta de 65% sobre o ano anterior, atingindo aluguéis de 1,1 mil euros o metro quadrado por ano.

No Rio de Janeiro, a força do comércio de rua é representada por dois endereços de Ipanema. A Rua Visconde de Pirajá (28ª posição, com aluguel de 821 euros e 30% de alta) e a Avenida Garcia D’Ávila (29ª posição, 784 euros ao ano e 20% de alta) completam a lista.

Andrade ressalta a identidade comercial do Rio: “A Visconde de Pirajá e, principalmente, Garcia D’Ávila têm, historicamente, uma identidade muito ligada ao varejo e ao fluxo de consumo de Ipanema. O movimento do ranking traduz de forma mais direta a força do comércio de rua: marcas buscando pontos de alto prestígio, fluxo estável de moradores e turistas e uma cultura forte de varejo local.”

O ranking das Américas é liderado, sem surpresas, por vias de Nova York e Beverly Hills. A Upper Fifth Avenue (Nova York) mantém a primeira posição com um aluguel de 18,3 mil euros o metro quadrado ao ano, seguida pela Madison Avenue (Nova York) e pela Rodeo Drive (Beverly Hills).

 
PosiçãoPaísCidadeLocalizaçãoRenda (USD/sf/yr)
1EUANova YorkUpper 5th Avenue (49th to 60th Streets)$2.000
2EUANova YorkMadison Avenue (57th to 72nd Streets)$1.350
3EUALos AngelesRodeo Drive (Beverly Hills)$1.120
4EUANova YorkSoHo (Broadway to West Broadway, West Houston to Canal Streets)$950
5EUAMiamiDesign District$500
5EUAHonoluluKalakaua Avenue$500
5EUASão FranciscoUnion Square$500
8EUABostonNewbury Street$480
9EUALas VegasLas Vegas Blvd.$445
10EUAChicagoOak Street$400
15CanadáTorontoBloor Street$217
22BrasilSão PauloOscar Freire Jardins$123
23CanadáVancouverRobson Street$114
25MéxicoCidade do MéxicoMasaryk$100
25BrasilSão PauloFaria Lima$100
32ArgentinaBuenos AiresCalle Florida (Av. Cordoba to Av. Corrientes)$26

Ranking mundial

Globalmente, a New Bond Street, em Londres, saltou para o primeiro lugar, com aluguéis de 20,4 mil euros por metro quadrado ao ano. A média mundial de aumento dos aluguéis foi de 4,2%, mas a região das Américas liderou o desempenho, com um crescimento médio de 7,9%, puxado principalmente por cidades da América do Sul. O relatório aponta que a combinação de alívio inflacionário, retomada do turismo internacional e crescimento dos salários reais tem sustentado o apelo das principais ruas comerciais do mundo.

 
PosiçãoPaísCidadeLocalizaçãoRenda (USD/m²/ano)
1Reino UnidoLondresNew Bond Street$2.231
2ItáliaMilãoVia Montenapoleone$2.179
3EUANova YorkUpper 5th Avenue (49th to 60th Streets)$2.000
4Grande ChinaHong KongTsim Sha Tsui (main street shops)$1.515
5FrançaParisAvenue des Champs Elysées$1.364
6JapãoTóquioGinza$1.257
7SuíçaZuriqueBahnhofstrasse$1.051
8AustráliaSydneyPitt Street Mall$795
9Coreia do SulSeulMyeongdong$653
10ÁustriaVienaKohlmarkt$601
