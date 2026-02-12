EXCLUSIVO: Após faturar US$ 2 bi, Uber Ads permite que marcas customizem carros no app

A Uber vai passar a oferecer no Brasil um novo formato de publicidade dentro do aplicativo. Batizado de Journey Takeover, o produto será lançado durante o Carnaval e terá como primeira campanha a marca Cheetos, da PepsiCo.

A novidade é operada pela Uber Advertising, divisão de mídia da empresa. O modelo reúne, em um único pacote, três espaços comerciais já existentes no aplicativo e adiciona um novo elemento visual.

Em termos práticos, a proposta é permitir que uma marca ocupe diferentes pontos da experiência do usuário ao longo de uma corrida.

O primeiro deles é a tela inicial do aplicativo, onde aparecem ofertas promocionais. Nesse espaço, chamado internamente de Homescreen Ride Offers, a marca pode oferecer créditos ao usuário. Esses créditos funcionam como saldo para abatimento no valor de viagens futuras.

O segundo ponto são os anúncios exibidos durante a corrida. Esse inventário, conhecido como Journey Ads, corresponde às peças publicitárias que surgem enquanto o passageiro aguarda o motorista ou acompanha o trajeto.

O terceiro elemento é o ícone do carro no mapa, chamado de Car Icon. Trata-se da representação gráfica do veículo em movimento na tela. Com o novo formato, esse ícone poderá ser customizado pela marca anunciante.

Na campanha de estreia, o carro exibido no mapa fará referência ao mascote Chester Cheetah.

Segundo Daniela Galego, Head de Uber Advertising no Brasil, o objetivo é integrar a publicidade à lógica de uso do aplicativo.

“Com o Journey Takeover, damos um novo passo na evolução da publicidade dentro da Uber. É um produto pensado para criar experiências que se desenvolvem ao longo da viagem e se conectam com os destinos e momentos que importam para os usuários”, afirma.

A executiva afirma que o modelo parte de um contexto específico: o momento em que o usuário já está engajado com o aplicativo.

“Quando uma marca entrega algo genuinamente interessante, divertido ou útil nesse contexto, ela transforma não só a percepção da jornada, mas também a forma como é lembrada", diz a executiva.

De acordo com a Uber, o Journey Takeover será comercializado em janelas limitadas. Isso significa que, inicialmente, poucas marcas poderão utilizar o formato simultaneamente. A empresa afirma que a estratégia busca preservar a experiência do usuário e ampliar a visibilidade das campanhas.

O lançamento no Brasil segue aprendizados observados em outras ações da Uber Advertising. Segundo a companhia, campanhas em grandes eventos registraram indicadores elevados de atenção e tempo médio de visualização — métricas usadas pelo mercado para medir quanto tempo o usuário permanece exposto a um anúncio.

Journey Takeover estreia no Brasil no Carnaval de 2026 e integra anúncios, créditos promocionais e alterações visuais dentro do app (Divulgação)

Jornada 'zero perrengue'

A estreia ocorre em parceria com Cheetos, que reposiciona sua comunicação para o Carnaval de 2026.

A marca retoma o conceito “Dedos de Cheetos”, apresentado em 2025, agora sob o desdobramento “Dedos Foliões de Cheetos”. A campanha adota a proposta de uma jornada “Zero Perrengue”, expressão utilizada para se referir aos contratempos típicos do período.

Segundo a PepsiCo, a estratégia prevê a ampliação dos pontos de contato com o consumidor ao longo da festa.

Além da ação no aplicativo da Uber, a marca investirá em ativações presenciais, mídia regional e distribuição de brindes e amostras de produtos. A campanha prioriza cidades do Nordeste e Sudeste.

Segundo Sâmia Chehab, diretora de marketing da PepsiCo Brasil, a parceria com a Uber Advertising está ligada à mudança no padrão de consumo de mídia.

“O Carnaval é o ápice da essência de diversão de Cheetos, e em 2026 elevamos nosso conceito para os ‘Dedos Foliões’, com a missão de garantir uma jornada ‘Zero Perrengue’. Entendemos que a experiência do consumidor hoje é híbrida, e a parceria com a Uber Advertising no lançamento do Journey Takeover é fundamental para essa estratégia.”

A executiva afirma que a lógica é acompanhar o consumidor em diferentes momentos da experiência.

“Queremos estar presentes não apenas no destino, mas em todo o trajeto do folião. Ao integrar nossa marca de forma imersiva e útil dentro do app, transformamos o tempo de deslocamento em um momento de diversão e conexão real com os nossos consumidores.”

Ícone de carro customizado com Cheetos marca a estreia do novo formato publicitário da Uber no Brasil (Divulgação)

Uber Advertising supera US$ 2 bilhões em receita

A Uber divulgou na última quarta-feira, 4, os resultados financeiros do quarto trimestre e do ano fiscal de 2025. Segundo a companhia, a Uber Advertising ultrapassou US$ 2 bilhões em receita anualizada, com crescimento superior a 50% na comparação anual.

A operação global de mídia da Uber permite que marcas segmentem campanhas com base em dados de movimento, contexto e comportamento dos usuários em tempo real. A empresa afirma que as soluções cobrem diferentes etapas da jornada do consumidor, conectando campanhas a momentos de decisão de compra.

Hoje, a plataforma soma 189 milhões de usuários ativos mensais no mundo. A Uber não divulga números específicos da operação brasileira.

De acordo com Galego, o desempenho da unidade reflete a expansão da linha de negócios no país. “Hoje, trabalhamos com as principais marcas e agências do mercado, em um ambiente que valoriza criatividade e inovação”, diz a executiva.

“Temos lançado novos produtos com formatos de anúncios exclusivos e contamos com o Creative Studios, frente de consultoria criativa focada no desenvolvimento de experiências de marca que permitem novas formas de conexão entre anunciantes e seus públicos, em momentos reais de decisão”, complementa.