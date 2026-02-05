Uber se torna patrocinadora oficial das seleções brasileiras de futebol

A Uber anunciou nesta quinta-feira, 5, o início de uma parceria inédita com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e passa a ser patrocinadora oficial das seleções brasileiras de futebol. O acordo abrange as equipes masculinas e femininas, nas categorias principal e de base, e vale para todo o ciclo esportivo das próximas temporadas.

O patrocínio inclui as seleções masculinas sub-17, sub-20, sub-23 e principal, além das seleções femininas sub-17, sub-20 e principal. No futebol masculino, a parceria contempla o ciclo que inclui a Copa do Mundo de 2026. No futebol feminino, o acordo abrange a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil, além do Campeonato Brasileiro Série A1, da Copa do Brasil e da Supercopa.

A iniciativa integra a estratégia da Uber de reforçar sua presença no Brasil, um de seus principais mercados globais. “Assim como o futebol, a Uber também está presente no dia a dia dos brasileiros. Estar ao lado das seleções brasileiras é uma forma de apoiar o que nos une como país e de contribuir para que atletas, comissões técnicas e torcedores cheguem mais longe”, diz Sílvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil.

O contrato prevê o uso das marcas e símbolos oficiais das seleções brasileiras, além de ativações em centros de treinamento, produção de conteúdos digitais, ações com torcedores e iniciativas socioeducacionais por meio do programa Seleção Solidária, da CBF.

A parceria também inclui experiências exclusivas, ações de live marketing e a presença da marca nos transportes oficiais das seleções, de acordo com as regras e a disponibilidade da entidade.

Para a CBF, o acordo amplia o alcance das seleções e associa o futebol brasileiro a uma marca de tecnologia com presença global.

“A Uber é uma marca reconhecida por inovação, tecnologia e capacidade de conectar pessoas, valores que dialogam com a essência do futebol. Estamos muito felizes em receber a Uber nessa parceria que amplia oportunidades e aproxima ainda mais nossas seleções de seus milhões de torcedores”, diz Samir Xaud, presidente da CBF.

As ativações estão previstas para ocorrer de forma contínua ao longo da temporada, com presença nos canais oficiais da CBF e em momentos estratégicos do calendário esportivo, indicando que a parceria se estende para além de ações pontuais.

No quarto trimestre de 2025, a Uber registrou 3,8 bilhões de viagens, crescimento de 22% na comparação anual. A base de consumidores ativos mensais chegou a 202 milhões, alta de 18%. A receita do período foi de US$ 14,4 bilhões, avanço de 20%.

O lucro operacional somou US$ 1,8 bilhão no trimestre, crescimento de 130% em relação ao mesmo período de 2024. O Ebitda ajustado alcançou US$ 2,5 bilhões, alta de 35%, enquanto o fluxo de caixa livre foi de US$ 2,8 bilhões.

No acumulado de 2025, a Uber realizou 13,6 bilhões de viagens e registrou receita anual de US$ 52 bilhões. Somente a Uber Advertising, unidade de publicidade da companhia, ultrapassou US$ 2 bilhões em receita anualizada, com crescimento superior a 50% na comparação anual, consolidando-se como uma das principais frentes de expansão.